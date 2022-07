Uudised

Raadiohommikus: Raul Kirjanen, superkokad ja üks õnnelik ettevõtja

Ettevõtja Raul Kirjanen. Foto: Liis Treimann

Neljapäeva hommikul analüüsime Eesti metsanduspoliitika hetkeseisu ja väljavaateid seoses uue valitsusliidu koalitsioonileppega. Ettevõtja Raul Kirjaneniga räägime, kes antud lubadustest võidab, kes kaotab? Kuidas leida tasakaalupunkt tööstuse ja keskkonnakaitse vahel? Kas metsanduse arengukava viimaks sünnib?

Loome raadiosilla Tallinna ja Jerevani vahel, et rääkida ilmselt praegu Eesti ühe kõige õnnelikuma ettevõtjaga. Äsja ajaloolise võiduga Euroopa Konverentsiliigas edasi pääsenud Eesti jalgpalliklubi Paide Linnameeskond sõitis Armeeniasse, et mängida au, kuulsuse ja sadade tuhandete eurode nimel kohaliku võistkonna Araratiga. Paide klubi president ning toetaja, taristuehitusettevõtte Verston suuromanik Veiko Veskimäe vahendab koha pealt emotsioone. Ettevõtja räägib klubi arengust ja uutest jalgpallirajatistest, mida Paidesse ehitama hakatakse.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla toob aga sõnumeid talendijahist restoraniäris. Nimelt korraldatakse Eestis tippkokkade osavõtul noortele enneolematul tasemel kokanduskursused, et areneks gastronoomiakultuur ja kasvaks peale uusi Michelini-kokki.

Lisaks vaatame koos börsitoimetaja Simo Sepaga üle Tesla majandustulemused ja heidame taustavalgust päevateemale ehk Euroopa Keskpanga intressiotsustele.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäeva fookuses". Sel korral keskendume reklaami- ja müügitekstide kirjutamisele ning kirjutajatele. Räägime sellest, kuidas kirjutada häid reklaami- ja müügitekste, mis elemente peaksid need sisaldama ja miks ettevõtjad peaksid väärtustama head reklaamiteksti. Samuti tuleb jutuks ka loomeprotsess ja äriline pool.

Saates on külas üle 25 aasta pikkuse kogemusega copywriter, loovjuht ja koolitaja Rait Milistver ning sotsiaalmeedia turunduse ekspert, Nullist turunduskooli ja Boost Yourselfi üks asutajatest Sven Nuum. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

12.00–13.00 "Tark elukeskkond". Räägime targa linna lahendustest Ülemiste Citys ja Tallinnas. Juttu tuleb targa mobiilsuse valdkonna arendustest, sealhulgas elektrilistest tõukeratastest ja nendega seotud probleemidest, Tallinna punastest rattateedest, isesõitvatest bussidest ning linnaliikluse planeerimisest.

Räägitakse ka targast keskkonnast ja sellest, milliseid andmeid linnas kogutakse ja mida nendega peale hakatakse. Juttu tuleb ka tarkadest inimestest, kelle tööks ongi välja mõelda ja uurida targa linna lahendusi.

Külas on Ülemiste City innovatsioonijuht Ursel Velve ja Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Õppetund". Miks on õuesõpe Eesti täiskasvanukoolituses vähe levinud ja mis on selle eelised tavapärase klassiruumiõppe ees? Kuidas rännak vabas õhus meeli virgutab ja millegi omandamist mõjutab? Need ja paljud teised põnevad küsimused saavad vastuse saates, mis seekord keskendub õppimisele väljaspool klassiruumi.

Mis üldse õuesõppeks kvalifitseerub, mis võib saada hea õuesõppetunni takistuseks ja kuidas ennetada võimalikke ohuolukordi, selle kohta jagab saates kogemusi lasteaiaõpetaja ja naiskodukaitse vabatahtlik instruktor Maris Lilleväli.

Tallinna ülikooli kommunikatsiooni eriala dotsent ning koolitaja ja superviisor Katrin Aava räägib aga rännakutest – miks just see on inimesele loomulik õppimise viis ja miks ei tohiks õppureid suruda poolteiseks tunniks klassiruumi umbsesse ja staatilisse keskkonda.

Saadet juhib Personaliuudised.ee juht Helen Roots.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Töölepingu seadusesse võeti üle Euroopa Liidu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta. Seadusemuudatused jõustuvad 1. augustil 2022.

Mida ja kuidas täpsemalt peab muudatuste valguses edaspidi töölepingusse kirja panema, millal sellega alustada ja kas ümber tuleb teha ka kõik olemasolevad töölepingud, sellest räägib saates advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat Kaia Kuusler, kes on töösuhete teabevara peatoimetaja. Juttu tuleb ka muutuvtunni kokkuleppest.

Intervjueerib teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Saade oli esmakordselt eetris tänavu juunikuus.

