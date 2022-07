Madiberk lükkab keset kriisi mängu 220 miljonit: eesmärgid kaaluvad hirmu üle

Skeletoni asutaja Taavi Madiberk Foto: Raul Mee

Superkondensaatoreid tootev Skeleton andis mõned päevad tagasi teada, et ehitab Saksamaale koostöös Siemensiga 220 miljoni euro eest uue tehase. Skeletoni asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk ütles, et see on nende ettevõtte ajaloo suurim investeering ning tulevikus ehitavad nad tehaseid juurdegi.

Tema hinnangul ei ole sellise suure tehase ehitamine keset inflatsiooni ja energiakriisi midagi liiga riskantset. Järgneb intervjuu Taavi Madiberkiga.

