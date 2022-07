Maailma võtmetöötajad ähvardavad anda majandusele valusa hoobi

Kaosed lennujaamades jätkuvad: see on epideemia

Töötajate puuduse tõttu jäätakse lende ära või jäävad need hiljaks, lisaks on kaduma läinud paljud pagasid. USA lennufirmad ja lennujaamad on samuti kannatanud tõrgete tõttu, kuid Euroopa on sel suvel tõusnud reisikatkestuse epitsentriks.