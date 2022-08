Uudised

Raadiohommikus: digilehmad ja muutunud harjumused

Hommikuprogrammis tuleb muuhulgas juttu ka inimeste poodlemisharjumuste muutustest. Foto: LIIS TREIMANN

Seekordses hommikuprogrammis räägime turismisektori käekäigust Euroopat valdava sõjaohu ja majanduslanguse võimaluse varjus, uudsest viisist põllumajanduses raha teenida ja inimeste poodlemisharjumuste muutumisest tõusnud hindade valguses.

Andre Juustufarmi perenaine Erika Pääbus avaldab, kuidas digilehmadega on suudetud kokku koguda juba 100 000 eurot, mis teda viis selle mõtteni ning kuhu edasi plaanitakse jõuda.

Arensburgi butiikhotelli ja spaa juht Terje Nepper räägib, kuidas turismisektoril tänavune suvi senimaani on läinud, milliseid muudatusi on näha klientide läbilõikes ning millist sügis-talve sektorile ennustatakse.

A1000 Marketi juht Tarmo Lauring annab ülevaate odavpoodide tegevusest praegusel ajal, nende võimest pakkuda konkurentsi madalamate hindadega ning poekülastajate kontingendi muutustest.

Samuti toob Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv välja äsja valminud masina- ja metallitööstuse ning inseneribüroode aastaraportid, mida seal kajastatu meile näitab ning kuidas sektoritel hetkel läheb.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Simo Sepp ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates võtavad Äripäeva börsiajakirjanikud Anu Lill, Jaan Martin Raik, Andre Anni, Rudolf Stenar Saluoks ja Jana Saarkoppel kokku juulikuu muutused investor Toomase portfellis.

Uurime miks börsitoimetuse praktikandid “viskasid kinda” Toomasele ning milline otsus Toomasel tuleks nüüd langetada ning miks on ajakirjanik Anu Lille nii vähe veebis näha ja raadios kuulda.

Tulemuste hooaeg annab võimaluse otsa vaadata milliste ettevõtete tulemused annavad põhjust rõõmustada ja kelle omad panevad pead kratsima ning arutleme, kas praegu võib olla turul tegemist pigem pullilõksuga või siiski jätkub karuturg.

Heidame pilgu juulis ilmavalgust näinud uuele IPOle ning mõtiskleme, kas roheenergia investeerimistrendil võiks nüüd uus hoog sees olla.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 "Cleantech". Seekordses saates võtame ette suure vaate majanduse ja kliimaeesmärkide omavahelistele seostele. Me ei taha leppida ega arvestada sellega, et elame esmakordselt ajas, kus inimkond on jõudnud mitmes punktis piirideni, kust edasi minna ei tohiks.

Siiski otsime kriisides kiireid lahendusi, mitte ei vaata probleemide juurpõhjuseid. Kas kümme aastat tagasi tehtud õiged investeeringud oleksid meid praegusest suurest inflatsioonist päästnud? Kas riik alustas rohepöördega valest otsast? Need ja paljud teised küsimused arutame läbi koos majandusteadlase Heido Vitsuriga. Saadet juhib Mart Valner.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Ligi 30 aastat tagasi õhinapõhisest leivaküpsetamisest alguse saanud pereettevõte Päts OÜ on tänaseks jõudnud kolme pagari- ja kondiitriäri kui ka pitsakohvikuteni Tapal ja Rakveres, ent maakonnast välja nad naljalt ei kipu.

Seekordses pereettevõtlusele keskenduvas saates on külas Lääne-Virumaa tõeline pereettevõte Päts OÜ, keda teavad nii Rakvere ja Lääne-Virumaa inimesed kui ka kaugema kandi rahvas. Stuudios on kolm põlvkonda – asutaja Anne Hallik, Anne poeg Heiki Hallik ja Anne tütretütar Linda Tali.

Kuidas läheb kohviku- ja kondiitriäris ajal, mil koroonakriis on seljatatud, aga energiakriis on ees? Miks ei laiene Päts OÜ kõrvalmaakondadesse? Kuidas on õnnestunud perekond Hallikul nakatada ettevõtluspisikuga tervelt kolm põlvkonda? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse saatest.

Saadet juhib Lisanna Männilaan.

