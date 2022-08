Vene rünnakus hukkus üks Ukraina rikkamaid ärimehi

Seisev raha tuleks investeerida, kas või kuldmüntidesse

SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et raha võiks praegu paigutada ükskõik millesse. See on igal juhul parem, kui see lihtsalt seisma jätta.

