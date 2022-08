Uudised

Raadiohommikus: uus konkurentsivalvur, külmad sügistuuled ja kuum debatt

Hommikuprogrammis on LHV Panga krediidijuht Rain Gontmacher. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Hommikuprogrammi tuleb külla LHV panga krediidijuht Rain Gontmacher. Hommikul, mil LHV raporteerib juunikuu müügitulemustest, räägime, kuidas on keskpankade karmistuv intressipoliitika ning lähenev sügis koos kardetavate energiahindadega mõjutanud Eesti ettevõtete laenu- ja investeeringusoove.

Konkurentsiameti peadirektorina alustas sel nädalal Evelin Pärn-Lee. Uurime uue juhi plaane ja missiooni Eesti ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Kas Eestis on näiteks kütusekartell, nagu osa poliitikuid ja avalikkusest näib arvavat?

Eesti avaliku debati keskmes on olnud punamonumendid eesotsas Narva tankiga. Kuidas meil õnnestub see ühiskondlik sasipundar võimalikult väikeste kahjudega lahti harutada, arutleme ajaloolase David Vsevioviga.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga räägime värskelt valminud ehitusmaterjalide tootjate ja tööhõive konkurentsiraportist.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Linda Eensaar.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Seekordses saates räägib finantsblogija ja investor Märten Kress sellest, millal tema hinnangul võib aktsiaturgude langus asenduda tõusuga, millal tasuks hakata aktsiaid ostma ning mis ettevõtted ja sektorid on tema ostunimekirjas, kas hetkel tasub vaadata pigem dividendi- või kasvuaktsiate poole ja mis on kummagi valiku eelised, miks on ESG praeguseks surnud, kuidas plaanib Kress saada finantsvabaks miljonäriks ning paljust muust.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Simo Sepp.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates tuleb juttu kasutatud riiete müümisest e-kanalis. Selleks oleme saatesse kutsunud Yaga platvormi asutaja Aune Aunapuu ja Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Esme Kassaku.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas müüa kasutatud riideid e-kanalis, ning räägime ka tootetekstide kirjutamisest, piltidest, pakendamisest ja saatmisest. Samuti tuleb juttu klientide leidmisest ja tarbijakäitumisest.

Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Saates tuleb juttu sellest, miks täiskasvanuna õppima minnakse, mis võib selle juures olla keeruline, kuid mis ehk ootamatult lihtne. Töötukassa karjäärinõustaja Marika Ojanurme ning oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna peaspetsialist Piret Valgma jagavad nõuandeid, millest alustada, kui tekib soov end täiendada või teha hoopis kannapööre ja õppida selgeks uus amet. Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits tutvustab täiskasvanuna õppimise võimalusi ülikoolis ning selgitab, mis on mikrokraad ja kuidas seda omandada.

Saadet juhib Personaliuudiste juht Helen Roots. Saade oli eetris tänavu mais.

