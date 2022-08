Uudised

Vene kodanike sisenemist Eestisse piiratakse juba tuleval nädalal

Vene piiripunkt Foto: Erik Prozes

Eile kiitis valitsus heaks sanktsiooni, millega piiratakse Venemaa kodanikele Eesti viisade väljastamist. Nüüd on teada, et Vene kodanikud ei saa üle piiri alates 18. augustist.

See tähendab, et kui järgmisel neljapäeval saabub Narva, Luhamaa või Koidula piiripunkti Venemaa kodanik, kellele on Eesti väljastanud Schengeni viisa ning kelle Eesti külastamise eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur, siis ta enam Eestisse ei saa, selgitab välisministeerium pressiteates.

