Raadiohommikus: kohvi, killustiku, tööjõu ja raamatute hinnast

Gerd Müller. Foto: Liis Treimann

Teedeehituses küpseb konflikt - riigihangetes fikseeritud hindadega on võimatu ehitada, sest sisendhinnad on oluliselt tõusnud. Samas pole riik kui tellija valmis hinnatõusu üle läbi rääkima. Mõned taristuehitajadon olukorra lahendamiseks valmis kohtusse minema. Küsime olukorra kohta kommentaari Nordeconi juhatuse esimehelt Gerd Müllerilt.

Tallinna kohvikutes maksab kohvi rohkem kui Veneetsias. Kui palju on tarbijad nõus kohvi eest maksma ja kust leida tööjõudu? Arutame teemat Reval Cafe juhi Rene Treifeldtiga.

Kuidas on kiire inflastioon mõjutanud töötajate palgaootusi? Sel teemal vestleme CV-Online'i turundusjuhi Karla Oderiga.

Kuidas saavad Ida- Virumaa turismiasutused hakkama ilma Vene turistideta? Valitsus ei soovi vene turiste Eestis näha - mida arvavad asjast turismiettevõtjad? Ajame juttu Spa Toursi tegevjuhi Kalle Kuusikuga.

Kui palju inimesed sel suvel raamatuid ostavad ja kas raamatuid võiks vaadata ka kui investeerimisobjekti? Uurime asja Raamatukoi juhilt Margo Matsinalt.

Uudiseid toimetab Anete Hela Pulk ja saatejuht on Hando Sinisalu.

10.00-11.00 "Minu karjäär". Kuidas värvata õigeid inimesi ja saada endale unistuste töö? Milline on tööandja vastutus kandideerimisprotsessis ja milliseid põnevaid valdkondi ning ameteid leidub enam kui 1200 töötajaga Alexela ettevõtetes? Neist ja paljudest teistest teemadest seekordses saates juttu tulebki.

Külas AS Alexela personalijuht Katrin Püks ja sisekoolitaja- ning kvaliteedispetsialist Andrei Gutnik, kes oma sihikindla karjääriloo ja tee unistuste ametini kuulajate ette toob. Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00-12.00 "Kuum tool". Äripäeva raadio kuumale küsitlustoolile istub riigikogu esimees ja ekspeaminiser, värskelt Keskerakonna esimehena mandaati uuendanud Jüri Ratas. Uurime, kui äge erakonna sisevõitlus õieti oli ning mida kavatseb Ratas juhina nüüd teha, et erakonna ajalooliselt nigelat toetust parandada, ajal, mil partei on pidanud klaarima suuri võlgu ning langenud opositsiooni. Millist ilma prognoosib Ratas eelseisvale poliitikasügisele ning millistele teemadele ise panus tehakse?

12.00-12.10 "Lühisaade: Obskuurne majandus". Eelmisel nädalal lõpetas tegevuse üks õnnetu juba eos ebaõnnestunud idee. Ameeriklased üritasid nimelt itaallastele oma pitsat müüa. Kes sellele ideele tuli ja miks nad arvasid, et see võiks üldse õnnestuda, kuulete "Obskuursest majandusest". Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00-14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade".

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordne esinemine on lindistatud tänavu juuli alguses toimunud Investeerimisfestivalil 2022. Kuulete fotograafi ja investorit Jake Farrat ning tarkvarainseneri ja investorit Taavi Ilvest. Nad annavad ideid selle kohta, kuidas kasvatada nii sissetulekuid kui ka investeeringuid.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

