Fazer katsetab kakaorakkude kasvatamist bioreaktorites

Äio tech toob puidu- ja põllumajandustööstuse jäägid toidulauale

Raadiosaates "Cleantech" on külas TalTechi bioinseneride alustatud iduettevõtte Äio tech kaasasutaja Petri Lahtvee, et lähemalt tutvustada, millega ettevõte tegeleb, mis on selle unikaalsus ja kuidas jätkusuutlikult toiduainetööstuses õlisid asendada.