Raadiohommikus: ministri juhtimispõhimõtetest ja laenamisest

Hommikuprogrammi tuleb ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases raadiohommikus küsime ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrilt Kristjan Järvanilt tema personalipoliitika kohta ning uurime, millal elektriturureform jõuab ettevõteteni.

Viimasel ajal hajuma kippuv optimism eesti majanduse väljavaadete osas ajendas stuudiosse kutsuma Bigbank AS Eesti üksuse juhi Jonna Pechteri, kelle käest uurime, kas ja millises mahus on laenamine kokku tõmbumas.

Välisministeeriumi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna büroo direktor Mati Murd annab ülevaate Eesti ja kommunistliku Hiina suhetest ajal kui Hiina on end maailmas järjest jõulisemalt kehtestamas.

Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma tutvustab hommikuprogrammi kuulajatele Äripäevas ilmuvat lugu novembris avatavast uuest erakliinikust, mille eelkäija ei maksnud töötajatele korralikult ära nende palka, maksmata jäid ka riigimaksud ning koostööpartneritele arved.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Lauri Leet ning uudiste toimetaja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Äripäeva fookuses". Sel korral kõneleme saates kunstiturust ja sealsetest arengutest. Selgitame välja, miks kunsti ostetakse ja sellesse investeeritakse ning milline on galerii roll ja kuidas see äri toimib. Külas on Temnikova & Kasela galerii omanik Olga Temnikova.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Õppetund". Mida kujutab endast Zero Waste (null jäätmed- toim.), kuidas seda õpetatakse, ja missugune peaks välja nägema Zero Waste linn?

Tänases saates „Õppetund“ on külas Teeme Ära Sihtasutuse haridusprogrammide koordinaator Kadri Kalle ja Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist Liina Kanarbik ning me räägime roheoskustest ja ringmajandusest. Samuti jagatakse saates kogemusi ja nõuandeid, kuidas levitada rohetarkust.

Juttu tuleb jäätmeteta majandusest, mida kutsutakse moodsa ingliskeelse terminiga Zero Waste. Saame julgustavat kinnitust, et väga paljud inimesed ja ettevõtted on "null jäätmete" põhimõtted omaks tunnistanud ja püüavad neid järgida, kus võimalik. Ka jagatakse saates näpunäiteid, kuidas inimene ise saaks võimalikult vähe prügi tekitada ja missuguste tegevustega võiks tööandja oma töötajate rohetargaks saamisele kaasa aidata.

Värske õppetunni võtab kokku EPALE saadik Katre Savi, vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates „Teabevara tund” antakse vastused küsimustele, mida on teabevara nõuandekeskuses esitatud töölepingu, töötasu ja puhkuse kohta. Teemadena tulevad käsitlemisele koondamistasud, töötamine lapsehoolduspuhkuse ajal, tööpakkumise tühistamine, konfliktsed töötajad jne. Juttu tuleb ka sellest, et muutuvtunni kokkulepet võiks rakendada peale jaekaubanduse muudeski valdkondades.

Stuudios on tööõiguse teabevara peatoimetaja ning advokaadibüroo LEXTAL partner ja vandeadvokaat Kristi Sild. Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja Külli Seppa.

