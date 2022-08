Uudised

Raadiohitid: mis kaitseb sinu portfelli?

Investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi räägib saates "Investor Toomase tund" ka enda investeeringutest. Foto: Raul Mee

Just investeerimine oli sel nädalal raadiokuulajate meelisteema. Millised on raha paigutamiseks turvalised sektorid, kuhu investeerida erinevates majandusoludes, kus asuvad head aktsiate ostukohad ja milline tööstus puhkeb meelelahutusärimehe Peeter Rebase sõnul peagi õitsele, saab kuulata raadiohittidest.

Investor Jaak Roosaare aga prognoosib, mis võiks juhtuda lähitulevikus kinnisvara hindadega, mis siiani on aina kerkinud. Ehitusuudiste saates vaatab betoonitootja aasta lõpu suunas ja arutleb, mis saab sel ajal ehituses toimuma.

Kuula selle nädala raadiohitte:

Liivamägi ja Siimann: kuhu investeerida erinevates majandustsüklites

Kuidas investeerida majandustüklite erinevates faasides ja millised sektorid kaitsevad portfelli suure sula eest?

Nendel teemadel jagavad oma kogemusi investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi ning investor ja finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann. Lisaks paljastavad nad ka selle, kuhu nad ise on investeerinud ja miks.

Kuula "Investor Toomase tundi":

Roosaare ennustab kinnisvara hindade 10-30% langust

Investor Jaak Roosaare rääkis hommikuprogrammis, et kinnisvara hinnad võivad langeda 10-30%.

Kui alustav investor soovib praegu Tallinnas üürikorterit osta, soovitab Roosaare tal oodata, sest praegu on isegi 5-6% suurust tootlust raske teenida. Üürihindade osas oli Roosaare positiivsem ning tema hinnangul seal langust näha ei ole.

Kuula intervjuud kinnisvaraturu lähiaja väljavaadete kohta siit:

Vaido Veek: tehniliselt parima aktsia ostmiseks pole veel aeg küps

Tehnilise analüüsi eksperdi ja investori Vaido Veeki sõnul on Balti turul tehnilise poole pealt kõige atraktiivsem ühe energiatootja aktsia, kuigi head ostukohta on tema sõnul endiselt vaja veel oodata.

Veek tõi hommikuprogrammis välja mõned aprillis analüüsitud aktsiad ja rääkis, kuidas nende hinnad vahepeal liikunud on, kas neid tasuks osta või hoida ning millised on nende tehniliselt head ostutsoonid.

Kuula intervjuud:

Kultuuriärimees Peeter Rebane: raha tasub paigutada meelemürkidesse

Meelelahutusärimees Peeter Rebane rääkis saates, et psühhedeelikumid teevad ravimitööstuses revolutsiooni ja see kõik võib toimuda oodatust varem.

Lisaks rääkis Rebane saates, et koroona on minevik ning tuleva sügise kõige põletavamaks teemaks saab elektrihind. Niisamuti rääkis ta, kuidas käesolev aasta on meelelahutustööses haavade lakkumise aeg ja dividende saab võtta võib-olla uuel aastal.

Kuula saadet "Kuum tool":

Betoonitootja: aasta lõpp kukub ehituses ära

Betoonimeister AS juhataja Kalle Suitslepp ütleb, et kuigi käesoleva aasta esimeses pooles on betoonitootmine 10% kasvanud, näitas juuni juba 10-protsendilist miinust.

Suitslepp räägib saates veel, et betooni hinnakiri on viimasel ajal kerkinud pea igapäevaselt, sest näiteks tsemendi kui oluliseima sisendi hinnatõus jõuab oktoobriks aastases võrdluses 80%ni.

Kuula saadet "Eetris on ehitusuudised":