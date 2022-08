Uudised

Soomlasi tabas alkovabade jookide buum

Alkoholivabad õlled on soomlaste sees populaarsemaks muutunud. Foto: Scanpix

Noored soomlased ei pea vägijoogist suurt lugu ja pigem on tõusuteel just mittealkohoolsete jookide müük, kirjutab Kauppalehti.

“Huvi mittealkohoolsete jookide vastu on trend, mis ei näi kaduvat. Vastupidi, see saab üha hoogu sisse,” ütles Soome riikliku alkoholimüüja Alko sortimendi valiku juht Anu Koskinen, lisades, et inimesed vaatavad üha enam kriitiliselt peale oma alkoholi tarbimise harjumustele.

