Üürikodudesse on sissekirjutatud vähe ukrainlasi

Ukraina sõjapõgenikud. Foto: Andras Kralla

50 000 ukrainlasest on sissekirjutus Eestis üksnes 11 000 inimesel. See teeb keeruliseks lasteaedade ja koolikohtade planeerimise, lisaks ei tea ettevõtjad, kus paikneb tööjõud.

Ukrainlastele üürikodusid otsiv Skantoni maakler ja sotsiaalkindlustusameti töötaja Jana Pavlenko märkis, et paljud korteriomanikud ei julge endiselt ukrainlasi üürnikeks võtta ja maaklerile ei taheta tihti ka põhjuseid öelda. Kuid muret valmistavad tema sõnul keelebarjäär, ukrainlaste kiire lahkumine kodumaale ja hirm, et elama tuleb terve trobikond inimesi. Viimase suhtes ütles Pavlenko, et praegu otsivad üürikodu ikkagi perekonnad, kes ei soovi seda jagada. Pealegi, kui ukrainlased peaksidki kiirelt üürikodust lahkuma, siis on neil makstud ettemaks, mille arvelt saab omanik kommunaalid ära maksta. Kuna turul on palju nõudlust, siis ei tohiks korter ka kauaks tühjaks jääda.

