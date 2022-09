Uudised

Menetlust takistanud prokurörid jäid ametist ilma

Riigi peaprokurör Andres Parmase selgitusel ei saa ametist vabastatud prokuröre enam usaldada. Foto: Liis Treimann

Peaprokurör Andres Parmas vabastas usalduse kaotuse tõttu Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurörid Aro Siinmaa ja Kaire Hänilene.

Usalduse kaotus tulenes sellest, et Siinmaa ja Hänilene takistasid ühes väärteomenetluses asjaolude väljaselgitamist, kustutades oma kirjakastist e-kirju, mille kohta nad pidid teadma, et need omavad tõe väljaselgitamise seisukohast olulist kaalu, teatas prokuratuur.

