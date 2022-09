Uudised

Äripäev

Raadiohommikus uurime ettevõtete tervist ja nende toetamist

Modera juht Raido Toonekurg kommenteerib hommikuprogrammis värskeid majandustulemusi. Foto: Liis Treimann

Milline on Eesti ettevõtete tervis ja kui kaugel on valitsuse plaan neid aidata – need on Äripäeva reedese raadiohommiku peamised teemad.

Kas ja kui, siis millised plaanid on valitsusel kõrgete energiahindadega hätta jäävaid firmasid toetada, uurime ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrilt Kristjan Järvanilt. Kuidas aga ettevõtete tervis paistab ja kas nad on asunud näiteks senisest enam maksepuhkust taotlema, küsime maksu- ja tolliameti teenuste osakonna valdkonnajuhilt Liina Jõõtsilt. Värskeid majandustulemusi kommenteerib börsil listitud Modera juht Raido Toonekurg.

Stuudios ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Meelis Mandel.

Edasi jätkub Äripäeva raadioprogramm järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Jätkusuutlik ja roheline”. Kullerettevõte DPD Eesti pakub firma personali- ja jätkusuutlikkuse juhi Annika Oruaasa sõnul täna kõige keskkonnasõbralikumat lahendust, mis turul on. Seda seetõttu, et nende pakid on juba alates aastast 2013 süsinikuneutraalsed.

Tegevusi ja projekte, mis kestlikke väärtusi ja hoiakut peegeldaks, tuleb aina juurde ja nendest kuuleme ka saates lähemalt. Rõõmude kõrval räägime ka muredest, mis kestlikkuse teekonnal ette on tulnud, ja vaatleme DPDd kui tööandjat.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Seekordses arvamussaates võtame luubi alla lõppeva nädala olulisimad otsused nii Brüsselist kui ka Frankfurdist: vaatame, milliste ettevõtjate rahakaukasse tahab Ursula von der Leyen oma käe pista, mida nuputavad energiaministrid talve üleelamiseks ja kes enim intressimäärade tõstmisest pihta saavad. Samuti kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja.

Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Neeme Korv ja Janno Riispapp.

12.00–12.15 “Obskuurne majandus”. Maailmas kaovad värvid ja seda on ka teaduslikult tõestatud. Täpsemalt kaovad need inimeste loodud maailmast: esemed, masinad, kodud jne. Peamise põhjuse võib lühidalt kokku võtta sõnaga: keskpärasus. Miks ja mismoodi, kuula saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 “Edukad naised”. Sel korral on külas Tallinki juhatuse liige Piret Mürk-Dubout, kes jutustab, kuidas alustas karjääri Viljandis Sakala toimetuses ajakirjanikuna, millele järgnes silmapaistev karjäär, mis lennutas ta Rootsi telekommunikatsiooniettevõtte TeliaSonera asepresidendiks. Hiljem oli Mürk-Dubout vedur Tallinna Lennujaamas, enne koroonat läks ta Tallinki juhatusse.

Saates rääkis Mürk-Dubout, kuidas võttis vastu Rootsi suurettevõtte juhikoha vaatamata eesseisvale sünnitusele. Juttu tuleb ka läbipõlemisest, selle äratundmisest ja vältimisest, samuti rahaasjade juhtimisest ja investeerimisest, aga ka sellest, kuidas tippjuhina olla üksik lapsevanem ja vastutada ka koduse elu eest. Seejuures jagab Dubout-Mürk ka häid juhtimisnõuandeid ja rõhutas, et kõige olulisem on tippjuhil mitte muutuda iseenda suhtes pimedaks.

Saatejuht ja küsimuste küsija on Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Migreeniravis on tulnud uusi läbimurdelisi ravivõimalusi, ent sageli elatakse enne endale sobiva lahenduse leidmist haigusega koos aastaid. Saates jagavad oma kooselukogemusi migreeniga ema Ann ja tütar Triin, kes on seda pere musta lammast pidanud taluma aastaid.

Millised võtted aitavad hoogu leevendada? Kuidas ja kas üldse tuleb haiguse tõttu ümber seada oma töö- ja pereelu? Kuidas saaks lähedased migreenipatsienti toetada?

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

