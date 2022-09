Uudised

Äripäev

21. september kell 16:10 Jaga lugu:







Raadiohommikus: USA tõstab intresse, Venemaa kogub sõjaväge ja hüvasti, koroona!

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Kalle Laanet kommenteerib hommikuprogrammis Venemaa tänast otsust kuulutada välja osaline üldmobilisatsioon. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaatame üle, kuidas reageeris maailm Venemaa presidendi Vladimir Putini otsusele viia riigis läbi osaline mobilisatsioon. Mida see meile tähendab ja milliseid arenguid võib tuua kaasa Ukraina rindel, selgitab riigikogu riigikaitsekomisjoni liige, endine kaitseminister Kalle Laanet.

Kuidas mõjutab maailmamajandust ja meid USA föderaalreservi intressitõus? Milline on Eesti ettevõtete seis värskete majandusprognooside valguses? Kas inflatsioon annab järele? Stuudiosse tuleb LHV panga juhatuse liige, ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume. Lisaks kuuleme temalt, mida põnevat räägiti ja millised meeleolud valitsesid Helsingis Nordic Business Forumil.

Föderaalreservi intressiotsuse järelkaja ja sellest tulenevaid arenguid jälgib tähelepanelikult ka Investor Toomas. Mida investoril tasub kõrva taha panna ja kuidas edasi minna? Stuudiosse tuleb Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang, kellega räägime ka Investor Toomase investeerimiskonverentsist, mis tõotab 21. jaanuaril 2023 tuua kokku enam kui tuhat külalist.

USA president Joe Biden kuulutas koroonapandeemia lõppenuks. Eestis on viroloogia asjatundjate suust kõlanud nii manitsusi kui tõdemus, et koroona on nüüd samaväärne gripiga. Uurime teadusnõukoja juhilt, Tartu Ülikooli rakubioloogia professorilt Toivo Maimetsalt, kas maailmas 6,5 miljonit inimelu nõudnud COVID on nüüd viirus nagu iga teine ja mida selle teadmisega peale hakata.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Räägime tarbimisega seotud muutustest ja trendidest ning sellest, kuidas need nõuavad muutusi ka tootmiselt. Lahendusest, mis toovad tööstustesse innovatsiooni ja võimaldavad muuta tootmisprotsesse kordades tõhusamaks, räägivad saates PLM Groupi Balti ärijuht Dmitri Aleksandrov ja ettevõtte tarkvarainsener Sander Kallissaar. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Globaalne pilk". Seekord tuleb juttu Vene majandusest ja Lääne sanktsioonide mõjust sellele. Arutleme Venemaa eksperdi Raivo Varega, mis on saanud Venemaalt lahkunud Lääne firmade varadest ning missugused on Venemaa „asendused“ neile. Räägime ka turismisektorist, kust selgub nii mõndagi üllatavat, ning mõistagi arutleme tulikuuma energeetikasektori üle. Muuhulgas selgitame välja, miks just naftasektorist ähvardab Venemaale tulla valus löök. Saadet juhib Pille Ivask.

12.00-13.00 "Kinnisvaratund". Kuidas ärikinnisvaras kõrvalkuludelt kokku hoida ning energiakriisis toime tulla? Külas on NEWSECi Eesti juht Janek Hintsov ning LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim.

Kas ärihoonete üürnikud on valmis küttekulude alandamise nimel ruumi temperatuuri alandama? Milliseid soovitusi haldurid temperatuuri suhtes praegu jagavad? Samuti räägime, kuidas saada tõhusalt tööle ventilatsioonisüsteem, kuidas rajada päikeseparki ning ka sellest, millised on büroopindades üürihinnad ja kuhu need liiguvad.

Saadet juhib Lauri Leet.

13.00-14.00 "Tehnoloogiakompass". Räägime riigi, eraettevõtete ja teadusasutuste koostööst. Arutleme selle üle, miks on koostööd endiselt nõnda vähe ning kes ja mida peaks tegema selle suurendamiseks. Juttu tuleb juba toimivatest koostöönäidetest ja sellest, kuidas need on ettevõtetele kasu toonud.

Külas on tehisintellekti ja küberturbe ekspert Marily Hendrikson MKM-ist ja Teliast Margus Vaino, kes juhib seal suurkliendi segmendijuhtimise osakonda. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00-16.00 "Investeerimisportfell 2030". Uue investeerimis- ja kauplemisteemalise saatesarja avasaates on külas investor ja kaupleja Kristofer Vähi. Lisaks oma portfelli haldamise le finantsturgudel on Kristoferil juba varajasest noorusest institutsionaalne kogemus aktsiaanalüütiku, toorme derivatiivide spetsialisti ja erinevate varaklasside riskihalduri rollis.

Saates tuleb juttu Kristoferi investeerimis- ja kauplemisportfellist ning põhimõtetest ja tehnikast, mida ta oma portfellide haldamisel kasutab. Räägime ka hetke turutrendidest ja võimalikest makromajanduse väljavaadetest tulevikus. Saadet juhib Markus Tamm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit