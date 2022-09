Uus seadus vähendas välismaise tippspetsialisti palganõuet

Töötukassa: töötaja leidmiseks peab senisest rohkem pingutama

Eesti Töötukassa andmetel on registreeritud töötuid sügise saabudes ligi 48 000, koroonakriisist on tööturg taastunud. “Tööjõudu üle ei ole, selge on aga ka see, et muutused majanduses toovad kaasa ka muutuseid tööjõuturul,” ütles Töötukassa tööandjate teenuste osakonna teenusejuht Livia Laas Äripäeva raadiosaates “Minu karjäär”.