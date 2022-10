Uudised

Raadiohommikus: Eesti tippjuht Ukrainas räägib oma kogemustest

Sõda Ukrainas. Foto: AFP/Scanpix

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis kõnelevad kolm Eesti tippjuhti.

Audiitorfirma PricewaterhouseCoopersi Ukraina äri juht Ago Vilu jagab oma kogemusi sõjaga kohanemisel. Kas üks ettevõte saabki üldse sõjaks valmis olla? Mida meie siin Eestis võiksime teada ja mõista?

Suure juhtimiskogemuse pagasiga Marek Helm tegi hiljuti ootamatu pöörde, kui lahkus mööblitööstuse Standard eesotsast ning asus tööle veel suhteliselt tundmatud süvatehnoloogia idus GScan. Uurime temalt, miks.

Eften Real Estate Fund III teatab hommikul oma kolmanda kvartali tulemused. Helistame Eften Capitali tegevjuhile Viljar Arakasele, kes kommenteerib lähemalt.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates läks tuliseks aruteluks selle üle, milline on tänapäeval andmete kvaliteet ning kui kättesaadavad need tegelikult on. Erinevad ettevõtted üritavad läheneda klientidele aina personaalsemalt, kuid peamisteks takistusteks on regulatsioonid ja riskid, et andmed satuvad kurjategijate kätte.

STACC juht Kalev Koppel ja Cybernetica teadusdirektor Dan Bogdanov jagasid oma mõtteid teemadel, kuhu suunas on andmete kättesaadavus ja kvaliteet liikumas, mis on andmeteaduse barjäärid, millal ja kas üldse saavad tehisintellektid inimeste eest otsuseid vastu võtta.

Saadet juhib Mark Kitajev.

11:00 – 12:00 “Poliitikute töölaud”. Saatesse on palutud poliitikud rääkima riigieelarve tuludest, täpsemalt maksudest. Eesti riigieelarve on vajumas järjest sügavamale miinusesse - küsime poliitikutelt, milliseid makse võiks selle vältimiseks tõsta. Mida teha kui raha on eelarves puudu?

Külas on Aivar Kokk Isamaast, Andrei Korobeinik Keskerakonnast ja Marek Reinaas Eesti200st ning kõne all on sotsiaalmaks, käibemaks, tulumaks, aktsiisid ning võimalikud täiendavad riigimaksud.

Saatejuht on Lauri Leet.

12.00-13.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Seekordses saates on külas Fujitsu Estonia digitransformatsiooni valdkonnajuht Ingrid Joost-Vermeiren ja Thermory IT Juht ja Äripäeva Akadeemia koolitaja Julia Ležeiko.

Juttu tuleb majandustarkvarast ehk ERP-ist. Räägime sellest, millised on levinuimad ERPid, mis on nende plussid ja miinused, mille alusel oma ettevõttele ERP valida, kaua võtab aega juurutamine ja kui oluline on "keemia" juurutaja ja kliendi vahel.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

13.00-14.00 "Autojutud". Suurem osa hobiautodest on nüüdseks heasse kohta ära pandud ning autoentusiastid võivad lähikuudel rahulikult mõtiskleda, kas ja kuidas nad oma autokogu muuta soovivad. Sellest ajendatuna mängitakse Äripäeva raadio autosaate seekordses episoodis nn garaaži komplekteerimise mängu.

Autogeeniuse peatoimetaja Tarmo Tähepõld, vabakutseline autoajakirjanik Uku Tampere ja saatejuht Karl-Eduard Salumäe avaldavad, milliste neljarattalistega täidaksid nad oma tühja garaaži, kui neil oleks selleks 100 000 eurot.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Saates tuleb juttu sellest, miks on muudatusi raske ellu viia. Kõik saavad justkui nende vajadusest aru ja näiliselt on motivatsioon muudatuste tegemiseks olemas, aga asi ei liigu paigast.

Organisatsioonide arengumentor Elar Killumets ja KPMG Baltics partner Indrek Alliksaar räägivad saates sellest, mis on muudatuste elluviimisel peamised takistused ning kuidas neist üle saada.

Saadet juhib Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

