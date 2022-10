Venemaa alustab plaanitud tuumaõppusega

Venemaa teavitas Ameerika Ühendriike, et alustab kolmapäeval iga-aastase tuumaõppuse läbiviimisest, vahendab CBS News.

Selles, et Venemaa sel nädalal õppusega alustada võib, ütles reedel ka kaitseväe luurekeskuse ülem, kolonel Margo Grosberg. „Venemaa on tavapäraselt viinud sügisel läbi tuumaõppuse Äike, mida tänaseks pole veel toimunud. Selle jaoks on Barentsi meri suletud lennuliikluseks, mis võib indikeerida, et järgmise nädala jooksul tehakse õppuse käigus lasud Kamtšatkal asuvale polügoonile.”