Ohtu satuvad kasumi piiril tegutsevad maapoed

Bauhof, Maksimarket ja Coop Vesse äripargis. Foto: Andres Haabu

Toidukaupa tuleb inimestel ikka osta, elektri hinna tõus kujutab aga endast ohtu eelkõige väiksematele kauplustele maapiirkondades, mis on aastaid tegutsenud kasumlikkuse piiril, ütles Coop Eesti Keskühistu finantsdirektor Veiko Haavapuu.

Haavapuu märgib, et tarbijad on muutunud ettevaatlikumaks: vähem tehakse impulssoste ning rohkem vaadatakse kampaaniatooteid. „Kui midagi on ostukorvist välja jäänud, siis need on pigem n-ö premium-klassi ehk kallima hinnaga tooted,“ tõdes ta.

