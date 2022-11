Bloomberg: FC Liverpooli omanik plaanib klubi hiigeltehingus müüa

Liverpool FC meeskond Meistrite liiga mängus platsile marssimas. Foto: Liverpool FC

Ragnar Klavani kunagine koduklubi FC Liverpool võib Bloombergiga rääkinud allikate sõnul peatselt hiigeltehinguga omanikku vahetada.

Fenway Sports Group Holdings, spordiklubidesse investeeriv USA ettevõte, ostis Liverpooli 2010. aastal 300 miljoni naelaga, kui senised omanikud, samuti Ühendriikide päritolu investorid George Gillett ja Tom Hicks olid sunnitud klubi maha müüma. Bloombergi konsulteerinud GlobalData analüütik Conrad Wiacek hindas, et Liverpool võib praegu maksta enam kui viis miljardit dollarit, mis tähendab, et tosina aastaga on klubi väärtus üle tosina korra kasvanud.

