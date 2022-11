Uudised

Väliskomisjoni juhiks võib saada Andres Sutt

Endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt võib saada Marko Mihkelsoni asemel väiskomisjoni juhiks. Foto: Liis Treimann

Reformierakonna riigikogu fraktsioon nimetas väliskomisjoni juhi kandidaadiks eelmise ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti.

“Välis- ja julgeolekupoliitikas on praegu väga keeruline aeg, kus Eesti huvide kaitsmine vajab väliskomisjoni kõigi liikmete ühtset panust. Eesti peab jätkama Ukraina igakülgset toetamist ning oma liitlaste veenmist, et Putini kaotus ja Ukraina võit on vaba ja demokraatliku maailma huvides. Loodan, et saan selles töös arvestada kõigi kolleegide toetuse ja koostööga,” ütles Sutt.

