Raadiohommikus: e-sigaretid, e-autod, e-kriis, e-elu

Töö- ja terviseminister Peep Peterson räägib raadios, mis plaanid riigil e-sigarettidega õigupoolest on. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio mardipäeva hommikuprogrammis on sisu särtsakas: digitaalne ja elektriline elu tahab igatepidi arenemist, kuid teisalt ka lahendamist.

Nimelt on töö- ja terviseminister Peep Peterson mõlgutanud mõtteid e-sigaretid keelata või vähemalt nende kättesaadavust piirata. Asjades selguse saamiseks kutsus minister kolmapäeval kokku ekspertide ümarlaua. Küsime raadiohommikus minister Petersonilt üle, mis plaanid täpsemalt e-sigarettide tulevikuga pärast ümarlaua kokkukutsumist on.

Elektriautode taristu ja laadimisjaamad võiksid olla enne 2035. aastat ideaalses korras, sest siis lõppeb Euroopa Liidus sisepõlemismootoriga autode müük. Turuliidri positsiooni elektriautode laadimises püüab elektrisõidukite laadimisvõrku rajav Eleport ning nad kaasasid Ida-Euroopa turu vallutamiseks raha. Küsime Eleporti tegevjuhilt Raul Potisepalt, mida nad kaasatud kapitali eest saavad ja kuidas nad investori ära meelitasid. Samuti räägime täpsemalt elektrisõidukite taristu olukorrast siin piirkonnas.

Eestis Kalevi ja Põltsamaa kaubamärke omav toidutootja Orkla AS juhatuse esimees Kaido Kaare räägib, kuidas nemad on oma ettevõttes lahendanud pilveteenuste kasutamise. Samuti räägib ta, kuidas läheb Orkla grupil energiakriisis.

Kui palju digitaliseerimist suudab inimene vastu võtta? Telia Eesti Microsofti ja töökoha kliendilahenduste osakonna juht Reimo Lepp räägib põlvkondade erinevustest töökeskkonnas, kuidas keegi digilahendusi kasutab.

Samuti saabuvad hommikul Tallinna Sadama kolmanda kvartali tulemused. Ettevõtte finantsjuht Andrus Ait räägib lähemalt nii väljakutsetest ja riskidest investoritele kui ka neist tulemustest, mis annavad lootust.

Saatejuht on Linda Eensaar ning uudiseid toimetab Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 "Luubi all". Tänases saates arutlevad ajakirjanikud, miks valitseb segadus energiamärgiste ümber, mida paljastasid kohtutoimikud Keskerakonna kohta, miks läheb suurehitajast Nordecon rohkem raha välja, kui tuleb sisse ja mida teha, et hoiu-laenuühistud enam hoiustajaid alt ei veaks. Saatejuht on Marge Ugezene.

13.00-14.00 "Õppetund". Saatesarja saadetes on varasemalt räägitud erinevatel teemadel, jagatud näpunäiteid digikoristusest ja rohetarkusest, uuritud, mida hakata peale andeka töötajaga, on räägitud õues õppimisest, välistöötajate koolitamisest, üldoskustest, moodsa aja õppimisvõimalustest ja paljust muust. Seekordses saates uurime, kuidas kõigist neist koolitustest ka päriselt kasu oleks.

Saame teada, missugune on tulemuslik koolitus, kuidas seda saavutada ja kuidas tulemuslikkust mõõta. Anname nõu, kuidas tagada, et koolitusel omandatu ka meelde jääks ja praktikasse jõuaks, ning selgitame välja, miks on sageli nii keeruline koolitusel omandatut praktikasse rakendada.

Õppiva organisatsiooni kogemust jagavad stuudios Juunika koolituse juhtivpartner Raul Ennus, Directo tegevjuht Berit Veske ja Eesti Energia arengupartner Merilin Metsma. Saadet juhib Helen Roots.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Saates räägime töötaja võimalustest töötasu või hüvitise saamiseks, kui tööandja on muutunud maksevõimetuks. Septembris jõustusid töölepingu seaduse muudatused, mis võimaldavad ehitajatel tööd tellinud ettevõtte käest saada alampalga ulatuses saamata jäänud töötasu. Räägime ka üldisemalt, milliseid võimalusi pakub riik hüvitisena tööandja maksevõimetuse korral.

Stuudios on advokaat Merili Laansoo advokaadibüroost Lindeberg ja teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

