Raadiohommikus: kas tööjõuturg on juba languses?

Teisipäeva hommikul selguvad kolmanda kvartali tööhõive ja töötuse andmed, mille põhjal selgub, kas tõöjõuturg on juba languses. Foto: Raul Mee

Teisipäeval kell 8.00 hommikul avaldab statistikamet värsked kolmanda kvartali tööturuandmed ja kohe pärast täistunniuudiseid kommenteerib neid Äripäeva hommikuprogrammis statistikaameti juhtivanalüütik Katriin Põlluäär.

Hommikuprogrammis vestleme ka Ukrainas viibiva filmimehe, kommunikatsiooni eksperdi, MTÜ Slava Ukraini eestvedaja Ilmar Raagiga sellest, mis on Ukrainas muutunud pärast Hersoni tagasivõtmist ja kuidas saavad kohalikud inimesed hakkama oma igapäevaeluga.

Stuudiosse tuleb investor Madis Müür, kes kommenteerib arenguid Change’i platvormil. Uurime temalt, kui atraktiivne on Funderbeam ja iduinvesteeringud üldse tänasel turbulentsel ajal.

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas vastab hommikuprogrammis küsimusele, kas eelmise nädala eufooria aktsiaturgudel muutis mängu või kestab karuturg edasi?

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Anete Hela Pulk ja Igor Rõtov.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Eramaja ehitus“. Saate teema on erilahendused köögis ehk räägime sellest, millistel juhtudel eelistada eritellimusmööblit masstoodangule.

Juttu tuleb nii köögimööbli planeerimisest, mõõdistamisest kui paigaldusest. Räägime vigadest, mida tasub vältida, jagame nõuandeid ja käime üle ka viimase aja trendid.

Saates on külas eritellimusmööblit valmistava ettevõtte Ardrai omanik ja asutaja Rainis Griezans, kes räägib ka sellest, kuidas eritellimusmööbli äril läheb. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Saates on külas investor ja finantsblogija Taavi Ilves ning Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik. Saates tuleb juttu sellest, mis toimub USA aktsiaturgudel ning mida investor praegu tegema peaks. Lisaks arutatakse saates suuremate USA börsifirmade kolmanda kvartali tulemuste üle ning räägitakse, mida oodata järgnevalt kvartalilt. Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Eestis kasutatakse puitu eramajade ehitamisel üha agaramalt, kuid suuremaid korrusmaju ei julge tellijad veel ette võtta. Mis on selle põhjused? Ka on Eesti puittooted kaotamas konkurentsieelist välisturgudel, sest meie sisendhinnad on juba kõrgemad kui Soomes või Rootsis. Saates lahkab metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja Eesti puitehituse ning puiduturu probleeme.

Räägime ka ettevõtete murest, et kuigi puidu hind turul on languses, on laod veel täis kallima hinnaga ostetud Venemaa puitu. Samas kurdavad saeveskid, et neile puitu ei jätku ja peavad seda ostma Rootsist kõrgema hinnaga kui sealsed pikaajaliste lepingutega kliendid. Kas puidu hinnal on veel langusruumi, kuigi tootmiskulud üha suurenevad? Saatejuht on Teeli Remmelg.

15.00–16.00 „Turismitund“. Räägime muutustest üleriigilises turismikorralduses ja turismi rahastamisest. Täpsemalt tuleb juttu DMOde (destination management organization) ehk sihtkoha arendamise organisatsioonide loomisest ning sellest, miks neid vaja on.

Külalised räägivad, kuidas võiks turismivaldkond olla korraldatud nelja aasta pärast ning milliste uude turismistrateegiasse kirja pandud tegevuste abil võiksime soovituni jõuda. Lisaks tuleb juttu turismi rahastamisest, sellest, kuidas on see muutunud, ja milliste tunnuste järgi ettevõtjaid eelistatakse.

Külas on EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna sihtkohtade arendusjuht Kristiina Jors ning Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna sihtkohtade koostööprojekti juht Karmen Paju. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

