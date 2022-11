Uudised

Raadiohommikus: idusektori, põllumajanduse ja taastuvenergia tõmbetuultest

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juht Kadri Lindpere räägib hommikuprogrammis tehnoloogiasektori olukorrast ajal, mil ettevõtted koondavad nii siin- kui ka sealpool ookeani. Foto: Karen Härms

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis uurime tehnoloogia- ja põllumajandussektori käekäigu kohta ning vaatame otsa Eesti tuuleenergia arengule.

Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas annab ülevaate põllumeeste tänavusest käekäigust – milline oli saak ja selle eest saadud hind ning kuidas on õnnestunud uueks hooajaks Eesti tootjatel väetist varuda.

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juht Kadri Lindpere räägib tehnoloogiasektori olukorrast ajal, mil ettevõtted koondavad nii siin kui ka sealpool ookeani. Samuti selgitab ta, millised ettevõtted enim pihta saavad ja kas tehnoloogiasektori pidu on kallineva raha tõttu lõppemas.

Ambitsioonikas koalitsioonileppes lubas võimuliit taastuvenergia arendajate mured käsile võtta, kuid muutused on visad tulema. Kuidas mõjutab poliitikute tegevus(etus) Utilitas Windi plaane, avab hommikuprogrammis ettevõtte juht Rene Tammist.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Anete Hela Pulk.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Ülemiste City linnakus toimetab septembrist alates DPD pakke kohale isejuhtiv sõiduk — robotkuller CLEVON 1. Saates avame selle projekti tausta, aga räägime laiemalt ka inimkesksest linnakust ja arutleme, kuhu liigub pakiveo tulevik.

Saates on külas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss ja Ülemiste City innovatsioonijuht Ursel Velve. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 „Finantsuudised fookuses“. Ettevõtted saavad jätkuvalt raha kaasata, selleks tasub aga eeltöö ära teha ja leida sobiv rahastaja.

Milline finantseering millises ettevõtte tsüklis aga valida ja mis neist on kõige soodsam? Saates tuleb juttu ettevõtete võimalustest kaasata raha, millal pöörduda panka ja millal teiste investorite poole. Selleks tasub selgeks teha terminid ja ettevõtte enda numbrid. Saatekülalised annavad ettevõtjatele soovitusi, kuidas raha kaasamiseks valmistuda. Lisaks tuleb saates juttu, kuidas laenuraha järjest rohelisemaks muutub ja millist autot saab kõige soodsamalt liisida. Raha kaasamisest räägivad Swedbanki äripanganduse juht Anu Liblik, Redgate Capital ASi partner Valeria Kiisk ja Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni president ja ingelinvestor Lev Dolgatšov. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 „Äripäeva TOP“. Sel korral tuleb saates juttu kinnisvarabüroodest ja kinnisvarasektorist. Kuulete, kuidas möödus kinnisvarabüroodele eelmine ning on möödunud tänavune aasta. Samuti sellest, milline paistab lähitulevik, milline on turu sentiment, milline on olukord uusarenduste ja järelturul ning paljustki muust.

Külas on kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ juhatuse esimees Jaanus Laugus, Domus Kinnisvara Vahenduse OÜ juhatuse liige Ingvar Allekand ja KPMG Balticsi partner ja vandeaudiitor Helen Veetamm. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava“. Iduettevõtlusele keskenduva saate fookuses on seekord toidutehnoloogia.

Saates on külas toidutehnoloogia idufirma Meet Future tehnoloogiajuht ja kaasasutaja Andrean Razumovski ning Jane Kaerajoogi asutaja ja tegevjuht Jane Kaljulaid, kellega tuleb juttu toidumaailmas toimuvast innovatsioonist ja sellest, milline näeb tulevikus välja meie toidulaud.

Meet Future loob nimelt seeneniidistikust kanafileed ja Jane Kaerajook kaerast piima. Miks nad on seda teed läinud, milline on sektoris konkurents, millised on nende suhted ja koostöö suurtööstustega, kui lihtsalt investorite rahakotirauad toidutehnoloogia ettevõtetele avanevad ning kuidas viimaste aastate kriisid ning järjest enam fookuses olev rohepööre nende ettevõtte tegevust mõjutavad, sellest saates juttu tulebki. Samuti räägime hinnapoliitikast ning sellest, millised on idude suurimad väljakutsed ja kuhu nad plaanivad jõuda lähiaastate jooksul. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 „Äripäeva juhtimiskool“. Saatesarja seekordne külaline on Äripäeva koolitaja, kasutusmugavuse (UX) disainer ja konsultant Andres Kostiv. Juttu tuleb sellest, miks on kasulik, lausa vältimatu olla tänases VUCA maailmas agiilne, mida kujutab endast Google'i disainsprint ja kuidas aitab see ettevõtetel keerulisi probleeme kiiremini ning edukamalt lahendada. Samuti, milline on moodne veebileht ja mis on need kolm kõige olulisemat tingimust, millele peab hästi toimiv ehk kasutajasõbralik veebileht vastama. Saatejuht on Äripäeva koolituste juht Kadri Kiigema.

