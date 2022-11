Uudised

Raadiohommikus: Coopi aktsiaemissioon, jõulud kaubanduses ja Poola rakett

Hommikuprogrammis on külas Coop Panga juht Margus Rink, kes räägib, kas on aktsiaemissiooni esimeste päevade tulemusega rahul. Foto: Liis Treimann

Neljapäeva hommikul tuleb stuudiosse külla Coop Panga juht Margus Rink, kellega räägime Coop Panga aktsiaemissioonist. Kas pangajuht on emissiooni esimeste päevade tulemusega rahul?

Jõulud on kaubanduses tipphooaeg. Kuidas mõjutab majanduskriis jõulukaubandust ja mis on selle aasta kõige menukamad kingitused, seda arutame Tallinn Kaubamaja turundusdirektori Britta Ratasega.

Poolat tabanud raketirünnakust, täpsemalt küll sellest, kuidas sellele on reageeritud, räägime riigikogu liikme Raimond Kaljulaidiga.

Helsingis toimuvalt Pohjamaade suurimalt idufirmade kokkusaamiselt SLUSH annab meile intervjuu Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Anete Hela Pulk

Päev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 “Jätkusuutlik ja roheline”. 17. novembril avatakse Ülemiste Citys Alma Tominga rohemaja, kus on oma ühe kahest Tallinna kontorist sisse seadnud ka Fujitsu Estonia. Saates räägime jätkusuutlikkusest töökeskkonnas ja kuuleme, millised on uue rohemaja võimalused. Saates on külas Mainor Ülemiste tegevjuht Ursel Velve ja Fujitsu Estonia tööheaolu juht Kaire Kattai. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 „Globaalne pilk“. Saade keskendub USA-le, kus eelmisel nädalal toimusid vahevalimised. Vaatame üle, milline on seis senatis ja esindajate kojas ning kas Donald Trumpil on üldse põhjust loota presidendiks saamisele. Lisaks räägime, miks tahab USA Ukraina sõja lõppu ning kuidas mõjutavad vahevalimised Ukraina ja NATO idatiiva, ka Eesti, toetamist. Mida tuleb Eesti poliitikutel sealsetest valimistest õppida?

Kõigest sellest räägivad USA poliitikavaatleja Andreas Kaju ning endine ettevõtlusminister ja praegune väliskomisjoni juht Andres Sutt. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Laura Saks.

12.00-13.00 „Kinnisvaratund“. Saate teema on investeeringud kinnisvarasse ning tehingute võimalused jahtuval turul. Saatekülalised on Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu ning Baltic Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam, kes räägivad, mida on sõja algusest ostetud ning milliste tehinguteni jõutud.

Pikemalt räägime välismaiste investorite huvist Baltikumi ärikinnisvara vastu ning uurime, millises mahus on see peale sõja alguse pausi praeguseks taastunud. Räägime, kui suurte ootustega välismaiste investorite juurde minnakse ja millises mahus kokkulepetega tagasi tullakse. Lisaks räägime saates, mida ootavad arendajad ja haldajad järgmisest aastast ning millised on ettevõtete järgmise aasta eelarved. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 „Tehnoloogiakompass“. Räägime pilvetehnoloogiale üleminekust ettevõtetes, ning sellega seotud muredest ja võimalustest.

Juttu tuleb sellest, millele tuleks pilve kolimise eel mõelda, millised on tüüpilisemad vead, mida tehakse ja milliste summadega tuleks igakuiselt pilveteenust kasutades arvestada. Samuti räägitakse avalike ja privaatpilvede erinevustest, turvariskide hajutamisest ning kulude planeerimisest.

G4Si pilve kolimise kogemusest räägib ettevõtte IT-juht Andres Peiker ja üldisemalt äriklientide ootustest pilveteenusele räägib Telia kliendilahenduste arhitekt Tarmo Pruunes. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00-16.00 „Investeerimisportfell 2030“. Seekordses saates on külas investor ja mitmete investeerimisteemaliste menukite autor Jaak Roosaare. Saates räägitakse äsja ilmunud raamatust “Buffetti nipid” ning mõtestatakse lahti ka Warren Buffetti ideoloogia investeerimise kohta ja räägitakse, kuidas Roosaare on Buffetti õpetusi oma investeeringutes kasutanud. Lisaks räägitakse lähemalt Roosaare enda tänasest strateegiast ja sellest, kuhu ta täna investeerib.

