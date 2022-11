Uudised

Raadiohommikus: filmidest trendideni

Pimedate Ööde filmifestivali juht Tiina Lokk räägib Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis filmituru käekäigust. Foto: Marko Mumm

Raadiohommikus tuleb esmaspäeval juttu trendidest toiduaine- ja kinnisvarasektoris, filmituru käekäigust, sõjaväe logistikast ja börsinädala ettevaatest.

Intervjuu annavad Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare, Endoveri tegevjuht Robert Laud, PÖFFi asutaja ja hing Tiina Lokk, kindral Jaak Tarien Cyberneticast ning Simo Sepp investor Toomase meeskonnast. Saatejuhid on Kristjan Kurg ning Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Naeruepideemia pole mingi naljaasi, sest naer pole ainult rõõmus müra, vaid see võib olla signaal stressist, mis võib tulla lausa vihast või kurbusest. Kõige kuulsam naeruepideemia juhtus 1962. aastal Tansaanias, kus tuhatkond inimest mitu kuud järjest kontrollimatult naeris.

Mis juhtus ja kas me peaks ka täna selliste asjade pärast tähelepanelikud olema ja seda eriti töökeskkonnas, kuula saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Kuum tool". Äripäeva raadio kuumale toolile istub julgeolekuekspert ja jalgpalliasjatundja Indrek Kannik. Räägime Kataris alanud jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirist, kus sportlikust vaatemängust kõrgemale kerkivad skandaalid: korruptsioon, keskkonnamõjud ja suur poliitika. Kas miljardite ja altkäemaksulugude kõrval on koht ka Kuningas Jalgpallile? Saatejuht on Neeme Korv.

12.00–13.00 "Tööandjate tund". Kuigi majanduse jahtumise tõttu on heade töötajate leidmine mõnevõrra lihtsamaks muutunud, siis süsteemseid probleeme Eesti tööjõuturul kriis ei lahenda ja heade töötajate leidmine on ettevõtetele üks suuremaid arengupidureid. Pigem on praegu ajutine hingetõmbeaeg, leiab saates Tallinna Kaubamaja Grupi ja Eesti Kaupmeeste liidu juhatuse esimees Raul Puusepp. Tema sõnul on piinlik tööturu süvenevatest probleemidest aastate kaupa rääkida. Kuna igal aastal jääb tööturult eemale 5000–6000 inimest ja kasvab ülalpeetavate arv, siis see vajab muutusi nii hariduses, töötamise paindlikkuses, seadustes kui ka välistöötajate värbamises.

Mida peaks tegema, et pingeline olukord tööturul leeveneks, sellele küsimusele vastavad saates Raul Puusepp ning Tallinki personali- ja kliendikogemuse juht Age Vanajuur.

Saatejuht on Rivo Sarapik. Saadet toetab Eesti Tööandjate keskliit.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Saates pakume kuulamiseks kahte põnevat ettekannet hiljutiselt tehnoloogiakonverentsilt. Esmalt püüab tööandjate keskliidu juht Arto Aas vastata küsimusele, kas tööjõukriisist on väljapääsu. Tööturu analüüsid ütlevad, et peagi jääb turult puudu näiteks 2/3 inseneridest. Samas on poliitikud üsna kangekaelsed, kui jutuks tuleb üheks lahenduseks olev küsimus välistööjõust ja tööjõukvootide suurendamisest. Mida sellises olukorras teha, et ettevõtted areneksid ja seeläbi paraneks ka Eesti inimeste heaolu, räägibki tööandjate keskliidu juht Arto Aas.

Saate teises pooles selgitab IT-firma Testlio globaalne värbamisjuht Renita Käsper 11 tulevikutöö trendi. Testlio on viimase veidi enam kui aasta jooksul kasvanud poole võrra, enam kui 200 töötajani. Inimesi on mobiiliäppide testimise teenust pakkuvas Testlios palgal juba enam kui 33 riigist.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud tänavu novembri alguses toimunud kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsil. Kuulete teadlaste arutelu sellest, kuidas kommunikeerida keerulisi teemasid, mis on keskkonnateadlikus käitumises suurimad probleemid, millises olukorras on praegu kliima ja keskkond, milliste lahendusteni on tarvis jõuda ning paljust muustki.

Arutelus osalevad Tartu Ülikooli evolutsioonilise ökoloogia professor Kristjan Zobel ja Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor Aveliina Helm. Moderaator on Hando Sinisalu.

