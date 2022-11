Uudised

Raadiohommikus: ürituste diplomaatia, turism ja kes usub ajatollat

Iraanlannad seismas naiste õiguste eest. Foto: SI/Scanpix

Juba üle kahe kuu on Iraanis toimunud protestimeeleavaldused. “Kui palju peab meid mingi pearäti pärast surema,” küsivad meeleavaldajad, kes tahavad, et naised saaksid Iraanis ometi välja teisejärgulise kodaniku staatusest.

Iraani Islamivabariigis on olnud mitu tõsist rahutuste lainet. 2009. aasta nn rohelise liikumise põhjuseks oli konservatiivist Mahmoud Ahmadinejadi tagasivalimine presidendiks väidetavalt pettuse teel ja see oli esimene sellise ulatusega meeleavalduste laine pärast islamirevolutsiooni.

2016. aastast saadik on iraanlased korduvalt tänavale tulnud, enamasti majanduslikel põhjustel, nagu kallid toiduained või energia, kuid ajapikku on vähem või rohkem häälekalt lisandunud ka poliitilised nõudmised. Seekord on rahutuste tuumaks naiste õigused. Kas selline rahva meelestatus võib olla Iraani riigile pöördelisem kui varasemad rahutused? Räägime diplomaat Marin Mõttusega.

Inimeste reisimishuvi on kõrgel – seda toetavad Estraveli rekordilised müügikuud. Kas on näha ka märke reisihimu vaibumisest ja mis toimub sektoris hindadega, räägib Estraveli juht Anne Samlik.

Kuidas ürituste korraldamisega Eesti riigile kasulikku diplomaatiat arendada? Gasellihüppe teinud ettevõte Miltton Events räägib oma kogemustest, kuidas nad on koroona kiuste olnud üks kiiremini kasvavaid ettevõtteid. Miltton Events on olnud mitme tuntud suurürituse taga nii kodu- kui ka välismaal. Põnevaid lugusid üritustest kuuleme ettevõtte tegevjuhi Lehari Kausteli käest.

Saatejuht on Linda Eensaar ning uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Lühisaade: obskuurne majandus". TÄNA ON MUST REEDE. Aga miks see must on ja kas Eestisse jõudis üldse see “õige” must reede, kus soodsate kaupade eest ollakse nõus varavalges poe ees kükitama või teiste ostlejatega kaklema? Õnneks pigem mitte.

Kui jõulud ja valentinipäev on saanud kommertspüha süüdistuse, siis must reede ongi puhtalt kaubanduspüha. See tekkis, sest on olemas kaupmehed, ostlejad ja inimlik ahnus. Ja nüüd ta ka hajub samadel põhjustel ühelt hullumeelselt päevalt peaaegu terve kuu peale laiali.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Soraineni sagedus". Kas ja mil määral vajab hoiu-laenuühistute turg reguleerimist, et kaitsta hoiustajate huve, arutlevad saates saatejuhid, advokaadibüroo Sorainen advokaat Mario Sõrm ja jurist Oliver Ämarik. Saatekülalisteks on rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonnajuhataja asetäitja Thomas Auväärt ja advokaadibüroo Sorainen advokaat, doktor Mari Agarmaa. Mari Agarmaa juhib Soraineni maksejõuetusõiguse ja saneerimise valdkonda.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokkuvõtvas arvamussaates lahkame poolemiljardilise krüptopettuse tagamaid, pinnale ujunud Tallinki ja Tallinna Sadama saladiili ning arutame selle üle, milliseid jõulusoove esitasid poliitikutele Äripäeva küsitlusele vastanud ettevõtjad. Nendel teemadel arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Janno Riispapp, Koit Brinkmann ja Laura Saks. Välja kuulutame ka nädala võitjad ja kaotajad.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Saade keskendus seekord Euroopat ja kogu maailma kimbutavale kiibikriisile. Saates tuleb juttu sellest, kuidas lahendada kiibikriis, kui palju see maksma läheb ning kuidas saaks Eesti olla osa Euroopa kiibitööstusest. Stuudios oli külas Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip. Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas digilahenduste agentuuri ADMi juht ja digimeedia strateeg Riho Pihelpuu ja digiturunduse strateeg Tuulikki Kuuseorg, kellega räägitakse Toyota edukast Facebooki integreeritud kampaaniast. Juttu tuleb klientide andmete saamisest, baaside kokkupanemisest, kampaania erinevates keeltes üles seadmisest, tulemustest, eelarvest ning ka sellest, kuidas sama mudelit tulevikus kasutada. Saate lõpus jagatakse ka mõned näpunäited.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

