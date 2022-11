Uudised

Äripäev

27. november kell 11:08 Jaga lugu:







Hiina püüab endiselt koroonat riigist välja puksida

Hiina võitleb endiselt koroonaviirusega. Foto: Scanpix

Hiinas on taas registreeritud esimesed koroonasurmad ning nakatunute arv on kerkinud taas tuhandetesse. Ja seda kõike hoolimata sellest, et riigis kehtivad endiselt ülikarmid piirangud.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teada andnud, et Hiina peaks oma koroonapoliitika ümber vaatama, vahendab BBC.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev