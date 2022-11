Uudised

Toidutootja: kallima kraami müük kukub, aga odavpood pole võimule pääsenud

Kaido Kaare ja kommid. Foto: Eiko Kink

Toidutootja Orkla juhatuse esimene Kaido Kaare sõnul valmistub suurfirma kriisiks ning kardab, et tarbija rahakott ei pea karmile hinnatõusule vastu.

Kaare ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tarbija käitumist on alati raske ette prognoosida. “Kui talvel reaalselt on rahakotis vähem raha, siis tarbija teeb teatud otsuseid teistmoodi, mõtleb ringi,” sõnas Kaare. Orkla on märganud, et juba on kliendid kallimad šokolaaditooted riiulitele jätnud - nende müük kukub järsult. Samas odavamad kommid ja muud tooted, näiteks purgisupid ja muud valmistooted, lähevad endiselt inimestele hästi peale. Kaare ütles, et juba on näha ka märke, et inimeste rahakotid ei pea hinnatõusule vastu.

