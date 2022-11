Uudised

Äripäev

29. november kell 13:54 Jaga lugu:







Raadiohommikus: gaasi haalamisest ja koroonatestide lõppemisest

Paldiski LNG haalamiskai ehitus. Foto: Andras Kralla

Kolmapäeva hommikul räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis nii meditsiiniärist, gaasiterminali haalamiskaist kui ka Eesti sisemajanduse koguproduktist ja mainekast arvamuskonkursist.

Kui koroona-aastad mõjusid positiivselt nii Synlabi tuntusele kui käibe- ja kasuminumbritele, mille tulemusena platseerus ettevõte Äripäeva ettevõtete TOPis neljandale kohale, siis nüüdseks on massiline koroonatestimine läbi ning Synlab on sunnitud osaliselt töötajaid koondama. Küsime Synlabi juhilt Rainar Aamiseppalt, kuidas uue ajastuga kohanetakse ning milline on Eesti inimeste huvi terviseteenuste vastu.

Eile taas lahvatanud sõnasõda Eleringi ning Alexela ja Infortari vahel keskendub sel korral haalamiskai ühenduskäpale. Helistame hommikuprogrammis Eleringi juhatuse liikmele, ettevõtte varahaldusjuhile Kalle Kilgile, et uurida, mis imeloom on kõnealune ühenduskäpp ning kui keeruline on selle ehitamine.

Kolmapäeva hommikul avaldab statistikaamet värsked andmed Eesti kolmanda kvartali sisemajanduse koguprodukti kohta ning sellega seoses tuleb hommikuprogrammi neid kommenteerima statistikaamet juhtivanalüütik Robert Müürsepp.

Samuti saab kolmapäeval avapaugu Äripäeva arvamuskonkursi Edukas Eesti uus hooaeg ning konkursi teemal saabuvad hommikuprogrammi kõnelema Äripäeva arvamustoimetajad Neeme Korv ja Karl Eduard Salumäe.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Lauri Leet ning uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 sisuturundussaade "Fractory küsib, tööstus vastab". Saates on külas lennukite hooldusega tegeleva ja interjööridetaile tootva Magnetic MRO juht Risto Mäeots, kes räägib saates nii ettevõtte käekäigust kriisiajal kui ka inseneride olukorrast Eestis. Veel on saates juttu koostööst ülikoolidega, aga ka lennunduse olukorrast.

Saadet juhivad Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild ja Fractory turundusjuht Andreas Velling.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Räägime värbamisest ja täpsemalt värbamisteenuse sisseostmisest ettevõttesse. Ettevõtetele digitaalse äri edendamise abi pakkuva Acty juht Aldar Reinberk räägib enda kogemusest, mil tal oli vaja värvata võtmetöötaja, kasutades selleks värbamisteenust.

Juttu tuleb sellest, millele tuleb juhil värbamisteenust kasutades mõelda, millised on eelised majasisese värbaja ees ning kumb värbamisviisidest on kulukam. Personalivaldkonna trendidest ja oma värbamise õppetundidest räägivad Grant Thorntoni personaliteenuste juhtiv nõustaja Airi Neemre ja Grant Thorntoni majasisene värbaja Kätlin Treima.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Seekordse saate teemaks on koolitusettevõtete TOP ning stuudios on TOPis neljandaks tulnud BCS Koolituse tegevjuht Anni Sild.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ärikliendid roolis". Seekordses saates on stuudiokülaliseks transpordiameti vastne peadirektor Priit Sauk, kes on uues ametis olnud vaid napid poolteist nädalat.

Teede-ehituse taustaga ja üle viie aasta maanteeametit juhtinud Sauk on väga hästi kodus kõige sellega, mis toimub maanteedel. Kuid millised on tema uued väljakutsed seoses merenduse ja lennundusega, mis nüüd samuti transpordiamet vastutusalasse kuuluvad? Seda saade peaasjalikult uuribki.

Saatejuht on Äripäeva logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm, kes hiljuti maale elama kolinuna ei saanud jätta puudutamata ka tasuta ühistranspordi teemat maapiirkondades. See on riigile kallis ülal pidada ega vasta kaugeltki inimeste tegelikele vajadustele. Vähemalt sealkandis, kus tema elab. Tutvustavas lõigus võtabki Tõnu Tramm värske peadirektori selle küsimusega pihtide vahele ja uurib, kui kaua see absurdsus veel kestab.

15.00–16.00 "Äripäeva raamatuklubi". Parim kingitus aastaks 2023 oleks konservatiivses vaates miski, mis aitaks säästa nii raha kui hoida tervist. Veelgi parem on aga investeerida teadlikult jõuluvana kingikotti ja teenida korralikku tootlust nii investeeringutelt kui silmaringi avardamiselt ja tervise parendamiselt.

Millised raamatud selleks kõige paremat nõu annavad ning sobiks nii endale kui äripartneritele ja sõpradele-sugulastele kuuse alla, räägivad saates Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang, ajalooklubi toimetaja Kadri Bank ja patsiendiportaali Virtuaalkliinik juht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit