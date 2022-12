Uudised

Esmaspäevane raadiohommik: juust, parkett ja turistid

Vestleme esmaspäeva hommikul kolme ettevõtjaga: ühega parketist, teisega juustust ja kolmandaga turistidest.

Puukeskuse tegevdirektor Madis Sander jagab huvitavat lugu äri ajamisest Ukrainaga. Puukeskus on ehituspuidu ja puidupõhiste ehitusplaatide hulgimüüja.

Juustutootja Andre Juustufarmi perenaine Erika Pääbus aitab seletada, mis on juustu hinnaralli taga ja kui palju hind veel kerkida võib. Küsime ka seda, kuidas väikefirma keerulises majandusolukorras hakkama saab.

Kui hästi sel talvel turiste jagub? Räägime Radisson Collectioni ja Palace Hotel Tallinna juhatuse esimehe Ain Käpaga, kes on ka hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees.

Hommikuprogrammi juhivad Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Teadlased leidsid oma uuringus tegelikult üsna loogilise järelduse, et ei-ei, mitte nutitelefonis istumine ei vähenda produktiivsust, vaid nutitelefonis MÕTTETU istumine vähendab produktiivsust.

Nii et ärme süüdista aja raiskamises telefone, vaid endiselt näiteks sotsiaalmeediat. Mismoodi nutitelefoni kasutajana oma produktiivsust tõsta, kuula saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 „Minu karjäär“. Enam kui 170aastase ajalooga Lindström on üks juhtivaid Euroopa tekstiiliteenuste ettevõtteid, mis juba alates 1930ndatest tegutseb ringmajanduse põhimõtetel.

Sama põnev, kui on Lindströmi pidevast arengust kantud ajalugu, on ka ettevõtte äriüksuse juhi Katrin Maisa karjäärilugu, mille võiks kokku võtta sõnadega, et julge pealehakkamise ja töökusega võib saavutada kõik, millest unistad. Lindströmi personalipartner Krista Vihul räägib lähemalt hoolimiskultuurist ja sellest, miks ettevõttes hoitakse arenguvestlused ja palgaläbirääkimised alati lahus.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Seekordne saade keskendub muusikatööstusele ja selle tulevikule. Kontsertide korraldamiskulud on viimase paari aasta jooksul tugevalt tõusnud, mistõttu jäetakse üle maailma kontserte ära või lükatakse edasi.

Saates otsime vastuseid küsimusele, kuidas Euroopa kõrgeim inflatsioon mõjutab Eesti artiste ja kontserdikorraldajaid. Saates on külas muusik ja Eesti Autorite Ühingu juht Vaiko Eplik ning Live Nation Estonia peapromootor Eva Palm.

Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.

12.00–13.00 “Tööandjate tund”. “Kuigi ma väga tahaks häid uudiseid näha, siis olukord on läinud hullemaks,” kirjeldab saates hariduse valdkonna süsteemseid probleeme Eesti Energia juht ja tööandjate keskliidu hariduse töörühma juht Hando Sutter.

Hariduse krooniline alarahastamine läheb vastuollu sooviga olla tark ja haritud rahvas ning lisaks kahjustab ka nii tööandjate kui töötajate tuleviku väljavaateid. Kuid üksnes raha juurde andmisest ei piisa ja tuleks teha ka rida vajalikke ümberkorraldusi.

Millised need on, miks on reaalained ebapopulaarsed ja miks see Eesti ühiskonnale kalliks maksma läheb, kuidas tööandjad saavad aidata haridust tööturuga paremini koos käima panna, miks tööandjad peavad neil teemadel kaasa rääkima, miks lapsevanematel tasub lapsi kooli saates ka ise uksest sisse astuda ja paljust muust räägivad saates Hando Sutter ja TalTechi avatud ülikooli juht ning kogenud tippjuht Hanno Tomberg.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Uus Maa kinnisvarasaade“. Kordame aprillis eetris olnud vanade büroohoonete rekonstrueerimise teemal rääkivat saadet, milles tulevad jutuks põnevad lahendused vana hoone värskeks muutmisel ning ka üldine küsimus, miks eelistada vana hoonet uue ehitamisele.

Küsime, kuivõrd on vanade büroohoonete rekonstrueerimine keerulisem ja kallim võrreldes uue hoone ehitamisega ja mida ettevõtted taoliste lahenduste juures kõige enam hindavad ja samas ka pelgavad. Fausto Capitali arenduste näitel räägime saates vanade hoonete rekonstrueerimise keerukustest, aga ka selle käigus tekkivatest uutest võimalustest ja eelistest.

Kõneleme ka viimastest trendidest büroomaailmas ning selgitame lahti üllatava tõdemuse, et kodukontoris töötamise trend on ettevõtete büroopindade vajadusi hoopis suurendanud. Räägime ka rohelistest ja keskkonnasäästlikest lahendustest büroomajades ning küsime, millistel juhtudel võib sääraste lahenduste puudus peletada büroopindasid otsivaid ettevõtteid eemale.

Külalisteks on Fausto Capitali müügidirektor Einar Niin, Lumia OÜ arhitekt Margit Aule ning Uus Maa Ärikinnisvara maakler Aira Veelmaa.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on salvestatud Rakvere Karmeli koguduse korraldatud heategevuskonverentsil, mis toimus sel aastal 24. novembril. Saates tuleb juttu raha ja selle küsimise, sponsorluse, heategevuse ja annetamise ning filantroopia kohta.

Aruteluringis osalesid OG Elektra juht ja omanik Oleg Gross, vandeadvokaat Küllike Namm, Rakvere kolmainu koguduse õpetaja ja Eesti Evangeelse Luteri Kiriku Viru praost Tauno Toompuu ning Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi. Vestlust modereeris ettevõtja ning kommunikatsiooniekspert Marko Pomerants.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

