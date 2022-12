Uudised

Äripäev

7. detsember kell 16:09 Jaga lugu:







Raadiohommikus: nende valimiste sõnumid ja heade mõtete linna ettevõte

Raadiohommikus arutletakse, milliste viisidega tänavu valijaid püütakse. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis luuakse koguni kahel korral sild Tartuga.

Heade mõtete linna ettevõtlus on viimastel aegadel edumeelsena silma paistnud. Äripäev on kajastanud näiteks rajult kasvava Foxway tegemisi ning äsja avati seal GScani tehas . Kui esimesena nimetatu annab nutiseadmetele uue elu, siis teine hakkab tootma looduslikul kiirgusel põhinevaid skännereid.

President Alar Karis külastas eelmisel nädalal Tartus aga hoopis BiotaTeci nimelist osaühingut, mis tegeleb haruldaste metallide biokaevandamisega. Misasi see on, millist muret sellega lahendatakse ning kui ambitsioonikaid plaane seatakse, selgitab ettevõtte teadusjuht Priit Jõers.

Tartus viibib neljapäeva hommikul ka vandeadvokaat Tarmo Peterson, sest seal toimub rahvusvaheline konverents maksejõuetusest. Peterson on läinud suvel jõustunud pankrotiseaduse ja saneerimisseaduse üks autoritest. Räägime temaga sellest, kui palju noist uutest seadustest võib tõusta tolku nüüd, mil majandus on sisenenud langusesse.

„Kindlates kätes Eesti!“ „Julgelt inimeste heaks!“ „Päästame Eesti!“ Nii kõlavad mõned nende valimiste loosungid. Analüüsime koos politoloog Tõnis Saartsiga, milliste teemade ja narratiividega valijaid sedakorda püütakse.

Äripäeva ajakirjaniku Eliisa Matsaluga võtame aga jutuks Äripäeva neljapäevahommikuse põhiloo, mis kajastab, mida ettevõtjad ühest Eesti ministrist arvavad.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 "Kõik energiast ja säästmisest". Kui ulatuslik energiasääst kaasneb korraliku soojustusega, mis on PUR vaht ja millisel juhul tasuks just seda soojustusmaterjalina kasutada, räägib saates Eesti Varaehituse juhatuse liige Raul Õuemets.

Õuemets räägib saates ka, milline on üldine soojustuse olukord Eesti hoonetes ja miks tuleb teostada töid ka viis aastat tagasi ehitatud majadele. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Luubi all". Saates on seekord luubi all ettevõtjate konflikt minister Kristjan Järvaniga, Tallinki ja Tallinna Sadama üllatav erikokkulepe, kuidas riik peab kinni maksma kohtutäituri vead, ja krüptoärimeeste hinnaline vara. Saadet juhib Marge Ugezene.

13.00-14.00 "Õppetund". Järjekordses saates „Õppetund“ on stuudio külalistest pungil, sest külla on kutsutud hulk koolitajaid. Ja mitte lihtsalt koolitajaid, vaid aasta koolitaja tiitliga pärjatud inimesi.

Nii on saates oma koolitajakogemust jagamas Äripäeva ja Personaliuudiste aasta koolitajad: tööõiguse spetsialist Heli Raidve ja Combat Ready esindaja Remo Ojaste, Sisekoolitajate liidu aasta sisekoolitaja Anna Tarnašinskaja Wise’ist ja ka Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras täiskasvanuhariduse aasta koolitaja Helge Alt Puhastuseksperdist.

Juttu tuleb sellest, mida koolitajad oma töö juures kõige tähtsamaks peavad ja kuidas koolitust ette valmistavad, arutletakse, missugune on hea koolitaja ja milline on hea koolitus. Osalejad jagavad humoorikaid lugusid, mis nendega on juhtunud, ja annavad nõu nii kolleegidele kui koolituste tellijaile. Saadet juhib Helen Roots.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Saates räägitakse arendajate ja omavalitsuse vahelistest halduslepingutest, arendaja kohustustest seoses avaliku taristu väljaehitamisega, riigikohtu lahenditest ja samuti sellest, milliseid muudatusi ehitusvaldkonnas on oodata järgmisel aastal.

1. novembril jõustus planeerimisseaduse säte, mis käsitleb avaliku infrastruktuuri väljaehitamist. Millistel juhtudel on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda arendajalt leppetrahvi, selgitab ehituse ja riigihanke spetsialist ning õigusbüroo Laesson & Partnerid juht Tuulikki Laesson. Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja-projektijuht Külli Seppa.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.