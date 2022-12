Uudised

Raadiohommikus: konkreetsed investeerimisideed tänasesse päeva

Rahatarkuse edendaja Liisi Kirch jagab raadiohommikus ideid, kuidas finantsiline sõltumatus saavutada. Foto: Raul Mee

Töönädala viimases raadiohommikus laome investeerimisekspertide abiga tugeva vundamendi rikkuse kasvatamiseks ja kogumiseks ning anname ettevõtjatele praktilisi soovitusi kulude juhtimiseks.

Kuidas leida rohkem raha investeeringuteks ning saavutada kibekiirelt finantsiline sõltumatus, avab enda aastatepikkusele isiklikule kogemusele toetudes investorist pereema ja rahatarkuse edendaja Liisi Kirch. Sealhulgas tuleb jutuks, kuidas toita viieliikmelist pere 300 euroga kuus nii, et laud on lookas ja jääb veel ülegi.

Sellest, mida toob börsidele aasta 2023 ning kust leida investorina praegu võimalusi, räägime Swedbanki privaatpanganduse juhi Andres Suimetsaga. Investori ajakirja vastutava toimetaja Anu Lillega nopime välja kõige olulisemad investeerimisedu põhimõtted äsja trükikojast saabunud raamatust “Börsil rikkaks”, millest leiab paljastused ja õppetunnid Äripäeva loodud investor Toomase 20aastasest börsikogemusest.

Kuutsemäe puhkekeskust, Väike-Munamäe suusakeskust ja Viimsi mäeparki haldava Suusakeskuste ASi juhatuse liige Priit Tammemägi räägib, kuidas nad on talveks valmistunud ning kuidas neid on energiakriis ja inflatsioon mõjutanud. Lisaks jagab ta soovitusi teistele ettevõtjatele, kuidas paremini oma kulusid juhtida.

Hommikuprogrammi veavad Juhan Lang ja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Kas teadsite, et Volkswagen toodab ja müüb rohkem vorsti kui autosid? Jah, nii see on. Nimelt juba aastast 1973 valmistab autotootja Volkswagen vorsti, mida tuntakse kui Volkswagen currywurst. Aastas toodetakse üle 7 miljoni Volkswageni vorsti ning see on isegi ametlikult Volkswageni originaalosade sekka arvatud, millel on ka vastav kood: 199 398 500 A. Sellised koodid on ju ka siduritel või küljepeeglitel või kindlatel mootorijuppidel. Kusjuures, vorsti kõrvale on välja töötatud spetsiaalne Volkswageni ketšup.

Kuigi vorstil täitub varsti 50 aastat, tahetakse sellele teha üks tohutu põhimõtteline muutus, nii et isegi Saksamaa endine kantsler on marru aetud. Kuula täpsemalt saatest, saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Ajakirjanikud võtavad saates kokku nädala olulisemad teemad. Saadet juhib Kristjan Pruul.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Saatekülaliseks on sel korral Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kellega tuleb juttu Venemaa sanktsioonidest, liikmesriikide väljakaubeldud eranditest, nafta hinnapiirist, pingetest Euroopa ja USA vahel ja Euroopa Liidu ühtsusest.

Toomiga räägime ka sellest, kuidas on Euroopa Ukraina sõjapõgenikega hakkama saanud ja millised probleemid on hakanud esile kerkima. Samuti selgitas ta, miks ei ole Euroopa tema arvates järgmiseks põgenikelaineks valmis ning mida tuleks põgenikepoliitikas muuta. Saadet juhib Kristjan Kurg.

13.00–14.00 "Läbilöök". Sel korral on külas mõjukaimaks meelalahutajaks nimetatud juutuuber, produtsent ja muusik Andrei Zevakin.

Saates räägib Zevakin tõsieluseriaali “Villa” üüratust nõudest alaealise vastu, aga ka šõu rahastamisest ning mõjust meelelahutustööstusele. Seejuures jutustas Zevakin avameelselt viimastest aktsiaostudest ja oma teistest investeeringutest. Lisaks jagas Zevakin, kuidas on jõudnud põlve otsas YouTube’i videoid tehes mõjusaimaks meelelahututajaks. Ta andis nõu ka algajatele meelelahutajatele, milliseid vigu vältida. Saadet juhib Katariina Krjutškova.

15.00–15.00 "Hea nägemise kool". Vanemas eas muutub sageli kehvemaks ka nägemine, mida annab õnneks enamasti korrigeerida, nii et inimene saab elada täisväärtuslikku elu. Samas võivad nägemist mõjutada ka hiiliva algusega üldhaigused ning tõsisemad silmahaigused, mille sümptomid on oluline võimalikult vara ära tunda.

Mis meie nägemisega pärast keskiga toimub ning kuidas pilk ka vanemas eas igas mõttes terav hoida, selgitavad saates Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Saatejuht on Virtuaalkliiniku ärijuht Tuuli Seinberg.

