Läti regulaator pani ühe panga kinni

Selle aasta üks parimaid rahamasinaid oli mul hoopis laenuäri

Aasta lõpus on paras aeg ette võtta oma ühisrahastusportfelli revideerimine. Poolmööndusega saan öelda, et mul on portfellis 4,5 ühisrahastusportaali, kui Funderbeam ikkagi sisse lugeda. Kui aktsiad on tänavu näidanud valdavalt negatiivset tootlust, siis laenuäri on mu investeeringuid kasvatanud enam kui 10%.

