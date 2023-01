Uudised

Äripäev

8. jaanuar kell 13:02 Jaga lugu:







Raadiohommikus: mis toimub börsidel ja kuidas kriisiga hakkama saada?

Investor ja kaupleja Marat Kasparov. Foto: Tanel Meos

Esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägib investor ja kaupleja Marat Kasparov kuumimatest teemadest börsidel – kuhu suunas aktsiaturud lähikuudel liikuma hakkavad ja milliseid aktsiaid tasuks investoritel osta või müüa.

Eesti jalgpallikoondislaste kohtumisest Vene meeskonna peatreeneriga ja sellele järgnenud skandaalist, aga ka sportlaste ahistamistest ning väiksemate võitude hindamise vajadusest räägib spordiekspert ja ajakirjanik Raul Rebane.

Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein avaldab enda karjääri kõige keerulisemad kriisikogemused. Lisaks annab ta hinnangu, mis toimub majanduses praegu, ja prognoosib, mis saab edasi.

Statistikaameti andmetel kallinesid kaubad detsembris aastaga 19,7%. Kuidas on kallinenud hinnad muutnud poekülastaja ostukorvi, kuidas inflatsioon mõjutab konkurentsi poekettide vahel ning kuidas kauplused kliente kohale meelitavad. Nendele küsimustele vastab Rimi ostujuht Talis Raak.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Simo Sepp ja uudistetoimetaja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Saudi Araabia teeb megaprojekti nimega the Line (joon). Sisuliselt peaks sellest tulema autovaba ja süsinikuvaba linn, mis on ehitatud täiesti sirgjooneliselt läbi Saudi Araabia kõrbe.

Paberil on kõik futuristlik ja intrigeeriv, aga kas nad ka päriselt 170 kilomeetri pikkuse ja 200 meetri laiuse linna valmis saavad? Isegi kui saavad, siis juba praegu on linna rajamise alustamise juures olnud probleeme inimõiguste rikkumisega.

Täielikult peegelseintega linn on Saudi Araabia printsi unistus. 500 miljardit maksev projekt on juba praegu inimelusid maksma läinud, kuigi välismaailm ei ole isegi kindel, kas kopad mahagi on jõutud lüüa. Kuula täpsemalt saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Et uuel aastal uusaastalubadused ka täita, tasub kasutada nutikaid meetodeid, et jõuda paremasse vormi nii kehakaalu kui sportliku võimekuse osas ning püsida terve.

Nii Tallinnas kui Tartus tegutseva BodyTherapy Taastusravi ja Füsioteraapiakeskuse füsioterapeut Eva Nigulas tutvustab saates krüo-, baro- ja seljateraapia ning EMS-treeningu võimalusi nii tervise turgutamiseks, kroonilistest haigustest taastumiseks kui ka oma sportliku soorituse parandamiseks. Olgu eesmärgiks liigesevaludest priiks saamine, Tartu maratoni läbimine või konte närivast külmatundest vabanemine, leidub Bodytherapy keskuses igale eesmärgile sobivaid lahendusi.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee juht Tuuli Seinberg.

11.00-12.00 "Kuum tool". Uute sõiduautode müük kukkus mullu Eestis 9%, mitmel pool mujal veelgi rohkem. Majanduses on rasked ajad. Autod lähevad rohepöörde käigus tempokalt kallimaks.

Mis saab kogu selle möllu sees autokaupmeestest? Millises suunas liiguvad eestlaste eelistused? Uurime seda siinmail kõige populaarsemat marki Toyotat müüva Elke Grupi tegevjuhi Taavi Lepiku käest otse-eetris.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on külas masina- ja metallitööstuse HANZA Mechanics Balti klastri juht Liivar Kongi, kes võttis juhtimise üle täpselt kolm kuud tagasi.

Kongi räägib saates, mida ta eelmiselt juhilt Emöke Sogenbitsilt on õppinud ja millised on tema enda juhtimistõed. Saates on juttu ka tulevikuplaanidest, majanduskriisist, aga ka valitsusest ja valimistest.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordses saates astuvad üles TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens ja Hansabussi juhatuse esimees Indrek Halliste.

Sven Pretens räägib ettekandes taristuehituse tõehetkest. Kas Eesti taristuehitajate viimane õlekõrs on Rail Baltica? Kas neljarajalised maanteed jäävad sel sajandil ehitamata? Kas teede ehitaja on Eestis väljasurev liik? Ettekanne on salvestatud 2022 oktoobri lõpus toimunud Taristuehituse konverentsil 2022.

Saate teises pooles räägib Indrek Halliste, mis olukorras bussitransport hetkel on, millised probleemid on sektoris tekkinud ning kuidas neid lahendada. Ettekanne on salvestatud Kütuseturu aastakonverentsil 2022.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit