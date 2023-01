Uudised

Äripäev

10. jaanuar kell 14:42 Jaga lugu:







Raadiohommikus: notarite töö ja kinnisvaraäri vaev

Milliseid järeldusi saab kinnisvaraturu kohta teha notarite töö põhjal, räägib hommikuprogrammis notarite koja juht Merle Saar-Johanson. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tulevad jutuks majutus-, kinnisvara- ja pakendiäri, notarite tegevus ja välispoliitika.

Sõja puhkedes ligi aasta tagasi märkis notarite koja juht Merle Saar-Johanson, et notarid vastutavad Venemaale kehtestatud sanktsioonide sisulise rakendamise eest ning tehingute tegelikud kasusaajad tuleb idast pärit musta raha valguses välja selgitada. Uurime nüüd Saar-Johansonilt, kuidas on notarid sellega hakkama saanud ning samuti küsime mõistagi, mida näitab notarite töö: kas kinnisvaratehinguid jääb vähemaks ning turg tõmbub kokku?

Helistame kinnisvaraärimehele Tullio Liblikule, kel arendusprojekte nii Saaremaal kui mandril, ning küsime, mis aitab projekte vee peal hoida, kui laenukraane keeratakse kõvemini kinni.

Kolmapäeva hommikul avaldab statistikaamet lõppenud aasta novembrikuu majutusettevõtete majandustulemused ning nende kohta pärime ameti juhtivanalüütikult Helga Laurmaalt, kas jätkuvalt suurenes välis- ja vähenes siseturistide arv?

Äripäeva värskelt ajakirjanikult Indrek Lepikult uurime, kellega ta kohtus äsja lõppenud visiidil Euroopa Liidu võimukoridorides ning milliste välispoliitiliste sõnumitega Lepik Eestisse saabus.

Lisaks jätkame sel nädalal hommikuprogrammides kõlavate intervjuude sarja “Tippude põhjad” kuulamist, mille käigus ajakirjanik Kristjan Kurg küsitleb Eesti kogenud juhte ja ettevõtjaid ning sel korral kõlab intervjuu terasest aerosoolpakendite tootja Metaprinti juhi Martti Lemendikuga.

Hommikuprogrammi teevad Lauri Leet ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Äriseadustikku on tehtud rida muudatusi, mis hakkavad kehtima kolmes jaos. Kuigi kõige enam kütab kirgi osakapitali miinimumnõude kaotamine, siis seadusemuudatuste eesmärk oli tervikuna üle vaadata kõik ühinguõiguse murekohad.

Üldine seaduse jõustumistähtaeg on 1. veebruar, osanike nimekirja ja hooneühistu liikmete nimekirja pidamise muudatused jõustuvad 1. septembril ning järgmise aasta 1. märtsil jõustuvad ärinime broneerimise ja kindlal kuupäeval kande tegemisega seonduvad muudatused.

Seadusemuudatuste üle arutlevad ja selgitavad justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets ja advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Maris Vutt. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saate teemaks on advokaadibüroode TOP. Stuudios on advokaadibüroode TOPi kuuendaks tulnud ettevõtte TGS Baltic juhatuse liige Leonid Tolstov ja KMPG Law' juht Karin Oras. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduva saate fookuses on seekord mõjuettevõtlus. Saates on külas ettevõtja, investor ja Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) juhatuse liige Mait Sooaru ning Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai, kellega tuleb juttu sebradest, mõjuettevõtetest ja mõjuinvesteeringutest.

Saatest teada, kuidas ja millist mõju ettevõtete ja investeeringute tegemise puhul hinnatakse, kuidas seda mõõdetakse, kuidas investorid mõjuettevõtete juhte proovile panevad ning millistel tänastel trendidel soovitavad silma peal hoida. Lisaks räägitakse, kuidas sebrad ükssarvikutest erinevad ning kas sebraks pürgimisest saab ükssarvikuks pürgimise asemel uus suund, mida idusektoris jahtida.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Äripäeva juhtimiskool". Mida on vaja teha muutuste või projekti juhtimiseks, räägivad saates Äripäeva aasta koolitaja 2022 tiitliga tunnustatud Anneli Ohvril ja saatejuht Igor Rõtov. Anneli on üle paarikümne aasta juhtinud erinevaid maailma muutnud projekte.

Saatest saab teada, milliseid tänapäevaseid juhtimise meetodeid ja tööriistu on mõttekas kasutada ning kas agiilne projektijuhtimine on parem kui klassikaline. Samuti tuleb jutuks, mis on Anneli loodud uudissõna 'ringmood', mida tegi Google, et innustada oma töötajaid uusi ideid looma, ja miks kleebiti Amsterdami lennujaama meeste tualettruumidesse kärbse kujutised.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit