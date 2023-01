Nädala lood: segadus kütusehindade ümber ja raskustes kinnisvarabürood

Majandusministeeriumist öeldi, et muudatuse vajadus tuleneb alternatiivkütuste direktiivi tõlgendusest ehk eesmärk on teavitada tarbijaid, milline on sõiduki kilomeetri läbimise hind erinevaid kütuseid kasutades, olenevalt kütuse liigist ja auto suurusest. Foto: Andras Kralla