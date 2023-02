Uudised

Raadiohommikus: kunstist kontoris ja ümbrikupalkadest restoraniäris

Maal kontoris – kas tõstab produktiivsust või mitte, saab kuulda hommikuprogrammist. Foto: Meeli Küttim

Kuidas kunst kontoris suurendab ettevõtte kasumit? Külla tulevad KOGO galerii asutaja ja juht Liina Raus ning Rakendusliku Antropoloogia Keskuse antropoloog Karina Vabs.

Kuidas saavad ettevõtted muuta oma sõnumid selgemaks ja arusaadavaks? Arutame teemat sõnumiagentuuri Akkadian asutaja Kadri Lainasega.

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president Merle Saviauk ja juhatuse liige Siiri Tiivits- Puttonen räägivad roheettevõtlusest ja sellest, kuidas suurendada naiste rolli ettevõtluses.

Tallinna ühe vanima restorani Olde Hansa omaniku Auri Hakomaaga arutleme selle üle, kas ümbrikupalgad restoraniäris on paratamatus.

Saadet juhib Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Ameerika jalgpalli suursündmus Super Bowl on siinpool maakera tuntud ka reklaamide poolest, mida selle vaheaegadel televiisorist näidatakse. See on magus aeg, sest inimesed on kogunenud ümber telekasti ning mõistetavalt kulutatakse neile reklaamidele meeletud summad raha ja kuulsused valivad, kas olla sel aastal Pepsi või Coca-Cola reklaamnägu.

Kuid käesoleval aastal sai Super Bowlil paraja reklaamiaja üks kõige kuulsamaid tegelasi inimajaloos: Jeesus Kristus ise. USA eraettevõtjad annetasid miljoneid, et veel uskmatutele skeptikutele viia sõnumit Jeesusest. Super Bowliga võrreldav televiisori vaatamise fenomen on meil ju näiteks Eurovisioon. Mida arvaksite, kui Tallinna-promo asemel oleks Eesti Laulu vaheklippides olnud sel korral hoopis piibellik kuulutus? Superrikkad misjonärid ja Jeesus: kuula saadet “Obskuurne majandus”, saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimatel teemadel arutavad stuudios ajakirjanikud Laura Saks, Marge Ugezene ja Eliisa Matsalu. Fookusesse võetakse näiteks pankade megakasumid, valimislubaduste hinnalipikud ja ka üksnärvi ajav juhtum, kus Tallinna Linnatranspordi endine töötaja pani toime kuritöö, kuid teenis selle pealt igati seaduslikult kopsaka kasumi.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Kuidas teha edukat meiliturundust ja koostada baase, mis toovad ka tulemust? Selle teema telgitagused avab saates Infopanga turundusjuht Marko Kaldma, ärisuunajuht Elis Suik ja Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann tutvustavad enda edulugu meiliturunduses.

Saates tuleb juttu meiliturunduse trendidest, baaside koostamisest, GDPR-piirangutest. Saates räägitakse täpselt lahti, mis kampaania Eesti Pakendiringlus tegi ning mis olid kampaania tulemused. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Kullafond". Parajasti on käimas juba kümnendat korda parima juhi konkurss ja sel puhul mängime Äripäeva igihaljaid saateid tutvustavas sarjas ette juhtimiskvaliteedile keskenduva saate aastast 2019.

Saade üldistab konkursi ning selle finalistide pealt, mis on Eesti juhtide töös kiiduväärt, kus on kasvuruumi ning mida on kogenud juhtidel õppida noortelt ja paljust muust. Seda teemat kommenteerivad coach Raimo Ülavere, juhtimiskonsultant Mait Raava ja Luminori privaatpanganduse Balti üksuse juht ning konkursi "Parim juht 2019" žürii liige Gunnar Toomemets. Saadet juhib Rivo Sarapik.

