Ehitusmaht vähenes mullu just hoonete arvelt

"See on skandaalne!" Riigiasutusi skeemitama ajav erisoodustusmaks ajab erakonnad kahte leeri

Kuidas tõmmata piir erisoodustusmaksuga skeemitamistele, selles erakodadel ühtset arusaama ei ole: kui Parempoolsed ütlevad, et erisoodustusmaksu aeg on ümber ja see tuleks sootuks kaotada, siis Reformierakond leiab, et muutuma peab skeemitajate käitumine, mitte süsteem. Oma nägemus on ka sotsidel ja Eesti 200-l.

Kuidas tõmmata piir erisoodustusmaksuga skeemitamistele, selles erakodadel ühtset arusaama ei ole: kui Parempoolsed ütlevad, et erisoodustusmaksu aeg on ümber ja see tuleks sootuks kaotada, siis Reformierakond leiab, et muutuma peab skeemitajate käitumine, mitte süsteem. Oma nägemus on ka sotsidel ja Eesti 200-l.