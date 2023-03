Uudised

Äripäev

7. märts kell 15:24







Raadiohommikus: uue koalitsiooni jõujoontest ja olukorrast üüriturul

Hommikuprogrammis räägib masinatööstuse Hekoteki juhi Heiki Einpaul enda ootustest töösturina uuele valitsusele. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutame, milliseks kujunevad jõujooned uues koalitsioonis, kuuleme, mida ootab järgmiselt võimuliidult tööstur, ning uurime, mis toimub kinnisvara üüriturul.

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 suhetest ja koalitsioonikõneluste võimalikest proovikividest tuleb rääkima politoloog Keit Kasemets. Muljeid poliitikute viimaste päevade meeleoludest jagab valimiste arenguid kajastanud Äripäeva ajakirjanik Laura Saks.

Töösturi pilgust valimistele ning ootustest uuele valitsusele räägime masinatööstuse Hekoteki juhi Heiki Einpauliga. Samuti uurime talt, kuidas Hekotekil läinud on.

Kinnisvarabüroo Uus Maa juhilt Jaanus Lauguselt uurime, mis kinnisvaraturul toimub ning miks on tema hinnangul oodata üürihindade tõusu.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Kristjan Kurg ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates on jututeemaks pakendiaruandlus. Paljud ettevõtted, kellelt seni pakendite osas arvestust nõutud pole, peavad seda hakkama pidama. Teeme selgeks, kellele kohustus laieneb, miks on aruandlus oluline ja kus tavaliselt eksitakse. Räägime ka sellest, millega saavad aidata taaskasutusorganisatsioonid ja mis tuleks enne aruandlusteenuse tellimist läbi mõelda. Saates on külas Hans-Kristjan Aasma ettevõttest 1Aruandlus. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 „Finantsuudised fookuses“. Räägime ettevõttega välisriikidesse laienemisest, mis on küll suureks võimaluseks, aga ei lõpe paraku kõigile edukalt. Saates avatakse eduka laienemise saladusi. Juttu tuleb sellest, millele pöörata tähelepanu enne laienemise planeerimist ja kust alustada. Saates arutletakse, millistel juhtudel tasuks luua tütarettevõte ja palgata töötajaid kohapeal, millal jätkata koordineerimist eemalt. Juttu tuleb ka ebaõnnestunud laienemisest.

Saatejuht Paavo Siimann arutleb ettevõtte väliriikidesse laienemise teemal nüüdseks juba 15 riiki laienenud arhitektuuri ja majatootmise ettevõtte Kodasema osaniku ja tegevjuhi Birgit Linnamäe ning advokaadibüroo Sorainen partneri Toomas Prangliga.

12.00–13.00 “Rohepöörde praktikud”. Uus saatesari! Kliimaeesmärgid, mis on senise elu kestmise eelduseks, on üldteada, ent teekonda eesmärgini on raske näha ja aega napib. Ettevõtjatel on keskkonnakriisis aga eriliselt tähtis roll. Kuidas saada aru, mis on miski tegevuse tegelik mõju ja millest tekib kahju? Mida teha mis järjekorras? Kõigest sellest kuulete saatesarja esimeses saates. Stuudios on külas keskkonnaspetsialist Kadi Kenk ja ringmajanduse ekspert Markus Vihma. Saatejuht on Kerttu Metsar.

13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Iduettevõtlusele keskenduva saate fookuses on seekord vaimne tervis ja tehnoloogiaettevõtete lahendused valdkonna probleemide lahendamisel.

Külas on idufirma Triumf Health asutaja ja tegevjuht Kadri Haljas ning idufirma Siffi ja MinuDoc asutaja ja tegevjuht Tarmo Pihl, kellega tuleb saates juttu sellest, kuidas tehnoloogia vaimse tervise väljakutseid lahendada aitab, kuidas heaolutööstuse külluslikust pakkumisest endale parimad nutirakendused ja lahendused leida ning kas tehnoloogiaidud näevad inimeste digiväsimuses ka väljakutset probleemide lahendamiseks.

Samuti räägitakse vaimse tervise valdkonna väljakutsetest ja lahendustest, sellest, miks meil ühiskonnana läheb järjest paremini, samas vaimse tervise mõttes järjest väljakutsuvamalt. Ka kuuleb ettevõtjate ootustest uuele riigikogule just vaimse tervise murede valguses. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Äripäeva juhtimiskool". Räägime maksu- ja tolliameti infoturbejuhi Thea Sogenbitsiga, kuidas küberkuritegevus on kasvanud maailma kolmandaks majanduseks, kui lihtne on kurjategijatel seadmetesse pääseda ning samuti tuleb jutuks, kuidas on lood küberturbega Eesti avaliku sektori asutustes ja ka ettevõtetes. Saadet juhib Liis Eiser.

