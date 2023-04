Artikkel

Uudised

Äripäev

4. aprill kell 14:08 Kuula







Raadiohommikus: eestlaste lemmikaktsiad, kütuseturust ja trahvidest

Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe räägib hommikuprogrammis otsusest asuda juhtima kontserni Balti ostuüksust. Foto: Andres Haabu

Äripäeva raadio hommikuprogrammis hoiame kätt pulsil nii aktsia- kui ka vedelkütuseturul, vaatame otsa pangandussektori trahvidele ja riigifirma kohtuasja edenemisele.

Nimelt võttis Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe vastu väljakutse juhtida kontserni Balti ostuüksust. Küsime edutamise tagamaid, kuueaastase ametiaja suuremaid kordaminekuid ja viimaseid arenguid Eesti jaekaubanduses.

LHV vanemmaakleri Nelli Jansoni abiga vaatame, milliseid aktsiaid LHV kliendid märtsis enim müüsid-ostsid, kuidas mõjutasid tehinguaktiivsust finantssektori raputused ja millised sektorid investoritele turvasadamat pakkuda võiksid.

Parempoolsete juht ja endine peaprokurör Lavly Perling selgitab, mida tähendab menetlusosalistele Tallinna Sadama kriminaalasja arutamise restart: kas kohtualustele terendab pääsetee ja kuidas võiks see mõjutada edasisi sarnaseid menetlusi.

Eesti pankadele määratavad trahvid on naabritega võrreldes naeruväärsed, miks see nii on ja millal meie finantsasutused väärtegude eest krõbedamaid summasid välja hakkavad käima, selgitab finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna selgitab naftat tootvate riikide kartelli OPEC+ ootamatu otsuse mõjudest vedelkütuseturule ja Eesti jaetarbijaile.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saates arutletakse jõustunud kestlikkuse aruande direktiivi üle, mille standardeid alles koostatakse. Saatekülalised selgitavad, miks on oluline vaadata numbrite taha, mitte võrrelda lihtsalt ettevõtete CO 2 andmeid, vaid oluline on hakata mõtlema oma ettevõtte mõjudele. Ettevõtjatel tasub meeles pidada, et mõjude hindamine võib ühel hetkel hakata kahjustama äri konkurentsivõimet ja pangalaenu või riiklike toetuste saamist.

Stuudios arutlevad rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik Marika Taal, LHV Panga jätkusuutlikkuse spetsialist Merilin Iital ja Tallinna Vee jätkusuutlikkuse juht Priit Kappak. Saadet juhib Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Rohepöörde praktikud". Praeguseks on tekkinud konsensus, et planeedi kliimasüsteem on katki ja vajab remonti. On Pariisi kliimakokkulepe ja Euroopa Liidu rohelepe.

Saates kuuleme, kas pangad, kes on rohepöörde eestvedaja rollis, usuvad, et suudame roheleppe eesmärke täita. Saatekülalised selgitavad, kuidas pangad ettevõtetel rohemuutust teha aitavad ja mida nad soovitavad neile ettevõtetele, kelle äri on praegu n-ö pruunivõitu.

Põhjalikult on juttu kestlikkusaruande kohustusest ja sellega lisanduda võivast bürokraatiakoormusest.

Saatekülalised on LHV ESG valdkonna juht Ragne Maasel ja Swedbanki ettevõtete panganduse ESG valdkonnajuht Mihkel Tamm. Saatejuht on Kerttu Metsar.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Seekordses saates vestleme kasvulava arendamisest, anname järgmisele valitsusele nõu, kuidas leida uusi tuluallikaid, räägime uutest initsiatiividest ükssarvikute kasvatamiseks ja sellest, kuidas riik aitab bürokraatilisi tõkkeid eemaldada eelkõige toidusektori idude eest.

Saate külalisteks on Elis Tootsman Accelerate Estoniast ja Petri-Jaan Lahtvee idufirmast Äio, mis tegeleb saepurust ja põhust rasvade valmistamisega toiduainetööstusele.

15.00–16.00 "Äripäeva juhtimiskool". Külas on andmeanalüütik Kreet Solnask, kellel on palju kokkupuudet äriprotsesside ja IT-ärianalüüsiga. Räägime lähemalt, mis on äriprotsessid, miks peab need ära kirjeldama ning kui tihti tuleks neid täiendada või uuendada.

Samuti tuleb juttu sellest, milliseid vigu tehakse ettevõtetes ning kuidas neid vältida saab.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.