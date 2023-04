Raadiohitid: eksjuhi usutlus ja Toomase seiklused aktsiaturgudel

Soome ajaloo ehitusmaksumuselt kalleim haigla sattus raskustesse

Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonna (HUS) uues ja kallis Siltasairaala haigla ortopeedia osakonnas on kujunenud nii raske olukord, et kõik plaanilised operatsioonid on ära jäetud. Peamine põhjus on õdede puudus.

