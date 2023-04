Uudised

Äripäev

10. aprill kell 14:40 Kuula







Raadiohommikus: maksutõusust ja suurejoonelisest Tallinna Rohenädalast

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla aitab hommikuprogrammis lahti mõtestada maksutõusu mõju. Foto: Liis Treimann

Mida konkreetselt maksutõus ettevõtetele ja eraisikutele kaasa toob ja kuidas aitab see riigikassat täita? Arutame teemat Luminori panga ökonomisti Lenno Uuskülaga.

Kuidas muudab käibemaksu tõus hotellipidajate äri, arutame Tartu hotellide Pallas ja Sophia juhatuse esimehe Verni Loodmaga.

Tallinna linn korraldab novembrikuus ambitsioonika rahvusvahelise ürituse nimega Tallinn Greentech Week. Sel teemal jagab infot ürituse eestvedaja Andres Kask.

Aasta turundusteo kampaania avalikus sektoris pälvis Visit Estonia Soome turule suunatud turismiarenduskampaania. Kuidas Eestisse rohkem Soome turiste meelitada, räägime Visit Estonia meediajuhi Kadri Grööniga.

Saatejuht Hando Sinisalu käis eelmisel nädalal külas Eesti saatkonnas Viinis ja ajas juttu sealse majandusdiplomaadi Marju Toodinguga sellest, millega Austria turule eksportides peaks arvestama.

Hommikuprogrammi toovad kuulajani Laura Saks ja Hando Sinisalu.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Saates räägime, kuidas lifte planeerida, kuidas Kone oma liftidega energitõhususse panustab ning millised digitaalsed lahendused kasutajamugavust oluliselt sujuvamaks muudavad. Samuti räägime vanade liftide moderniseerimisest ning liftide ja AI koostööst.

Külas on Kone Baltikumi müügidirektor Merilyn Press, Kone Eesti müügijuht Norman Vaga ja Kone Eesti hooldusdirektor Peeter Leet. Saatejuht on Sigrid Hiis.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Eelmisel nädalal plahvatas uudispomm investoritele – Guy Spier astub sel suvel InvesteerimisFestivalil pealavale.

Kes on see ülbest Wall Streeti börsikunnist transformeerunud maailmakuulus Šveitsis tegutsev investor, kes püüab ise eduteel liikudes nüüd ka teisi aidata, haarates kaasa ja jagades värvikalt oma kogemusi nii palju kui vähegi suudab? Üks oluline fakt tema saavutuste portfellist – alates 1997. aastast on tal õnnestunud edukalt ning järjepidevalt edestada S&P 500 indeksi tootlust.

Guy Spieriga kohtumisest ja tema kirjutatud raamatu “ Väärtusinvestori haridustee“ õppetundidest räägivad saates Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots, Swedbanki privaatpanganduse strateeg Andres Suimets ning ajakirja Investor toimetaja Anu Lill. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00–13.00 "Coachiv juhtimine". Igaühel on õigus heale juhtimisele ja just coach'iv juhtimine näib olevat uue aja juhi DNA, nagu värske puhang vastusena aastakümneid kestnud hierarhilisele juhtimisstiilile.

Saate fookusesse tõusis tõdemus, et coach'iv juhtimine ei tegele niivõrd töötaja tunnetega, vaid on ärieesmärkide saavutamisele suunatud tegevus, kus juhi edukus sõltub täpsusest detailides.

Enda juhikogemustest toovad näiteid EASi ja KredExi ühendasutuse kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonna juht Birgit Kermes ja Coop panga juhatuse esimees Margus Rink. Eksperdina kommenteerib uue aja juhtimise võtmeteemasid Fontese juhtivkonsultant ja karjääri-coach Tiiu Allikvee. Saadet juhib Aira Tammemäe.

13.00–14.00 "Cleantech". Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja keskkonnainnovatsiooni saates tulevad teemaks Eesti järgmise kolme aasta rohepöörde tegevusplaan, mis on valminud riigikantseleis ning lähiajal esitatakse ka uuele valitsusele, ja see, kuidas läheb rohetehnoloogia sektoril nii Eestis kui Baltikumis.

Saates on külas Ivo Krustok Riigikantseleist ja Erki Ani Cleantech Estoniast. Saatejuht on Mart Valner. Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Pereettevõtlusele keskenduvas saates on külas frantsiise haldava pereettevõtte Ideal Baltic omanikud Hardi ja Urmas Isok. Saadet juhib Marili Niidumaa.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.