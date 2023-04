Uudised

Äripäev

16. aprill kell 15:54 Kuula







Raadiohommikus: värske automaks ja börsituuled

EfTEN Capitali senine tegevjuht Viljar Arakas jätkab juhatuse esimehe ja fondijuhina. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio uue nädala esimeses hommikuprogrammis võtame jutuks värske valitsuse plaanitava automaksu, börsidel toimuva nii laiemas vaates kui ka kitsamalt siinses kinnisvaras ning jõuame teha ka põike Dubais askeldavate eestlasteni.

Eestis panid kaks naist püsti Pavlova kohvikuäri, mida nad tahavad nüüd viia välismaale frantsiisina. Millised plaanid on omanikel Erika Scholleril ja Olga Daniloval Araabia Ühendemiraatides? Selleks helistamegi neile Dubaisse.

Reedene teade Efteni juhivahetusest ei ole tõenäoliselt vastanud veel kõigi investorite küsimustele, kui saime teada, et seni tegevjuhi ametis askeldanud Viljar Arakas annab nüüd teatepulga üle Kristjan Tamlale. Küsime, miks on selline samm kasulik ka investorile.

Küllaltki vähe teame uue automaksu kohta, mida tahab ellu viia uus valitsus. Millised võimalused ja ohud kaasnevad uue maksu loomisega, räägime lähemalt Amserv Grupi tegevjuhi Rene Varekiga.

Kui olulised olid reedel selgunud USA pankade tulemused ja kuhu peaksid investorid seadma oma pilgud uuel nädalal, avab põhjalikumalt LHV vanemmaakler Nelli Janson.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Jaapani kõige huvitavam väljaanne praegu on ajakiri, mida annavad välja hikikomorid teistele hikikomoridele.

Juba mitukümmend aastat on ekstreemsetest Jaapani erakutest ehk hikikomoridest kujundatud kuvand nagu nad oleksid midagi hirmsat. Nüüd on aga hikikomorid ohjad oma kätte võtnud ning peavad väga vastuolulist barjääri ületades ennast avama: kuidas peaks maailmale end kuuldavaks tegema ja ebaõiglast muljet endast ümber kujundama inimesed, kes on just oma tuppa üksinda erakuks tõmmanud?

Muuhulgas on hikikomoride ühiskonda rehabiliteerimisest saanud Jaapanis arvestatav tööstus: sotsiaalkeskused, “rendiõed”, kes meelitavad hikikomore oma tubadest välja jne.

Mida hikikomorid tänasel päeval enda kuvandi kaitseks teevad, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime sellest, milliseid võimalusi 5G mobiilne internet pakub, miks ei ole mõistlik pidevalt kasutada oma mobiiltelefoni hotspot- internetti ja samuti sellest, kuidas kaitsta oma kodust võrku küberkurjategijate eest. Külas on Tele2 interneti teenuste äri juht Linda Marie Ormus, saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00-12.00 "Kuum tool". Otsesaates uurime investeerimisfirma Infortari ühelt omanikult Ain Hanschmidtilt, milline on tema vaade koalitsioonilepingule. Kui suurt mõju avaldab käibemaksu tõus Tallinkile?

Lisaks räägime Eesti ettevõtete viimaste aastate suurimast investeeringust piiride taha ehk lepingust, millega ostab Eesti Gaas Läti maagaasi jaotusvõrgu omaniku Gaso. Saadet juhib Indrek Lepik.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Seekord pakume saates kuulamiseks konverentsil ja messil toimunud aruteluringi "Kuidas arendusprojekt tootmispõrandal ära juhtida?".

Aruteluringis vestlevad pakendilahenduste pakkuja Nefab Packaging Eesti tehasejuht Andres Tamm, Orkla Eesti Põltsamaa tehase juht Indrek Grossthal ja trükiteenuseid pakkuva Joon OÜ juht Kristo Kaugija. Grossthal tõdeb vestluses, et nende tehasel on robotite juurutamises positiivne kogemus, sest töötajad nägid, et robot teeb väga lihtsat tööd, mida inimene enam tegema ei pea. Vestlust juhib Aigar Vaigu.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordses saates astuvad lavale Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi ja Coop Pank ESG projektijuht Aleksei Akulistõi.

Saadet alustab Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi, kes räägib, kuidas elada 150aastaseks. Vallikivi jagab näpunäiteid, et portfelli ei peaks ehitama tervise hinnaga. Ettekanne on salvestatud jaanuari keskel toimunud Investor Toomase konverentsil 2023.

Saate teises pooles teeb ettekande Coop Pank ESG projektijuht Aleksei Akulistõi, kes avab Coop Panga ESG senist käekäiku ja kogemusi. Mida on õppida erasektorilt rohemõtlemisest ja jätkusuutlikkusest, kuuleb saatest. Ettekanne on salvestatud märtsi lõpus toimunud Sisekontrolli Aastakonverentsil 2023.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.