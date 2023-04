Uudised

Raadiohommikus: börsiettevõtete tulemused ja kasvuplaanid

Coop Panga juht Margus Rink on Äripäeva raadios tihe külaline ning neljapäeva hommikul räägib ta panga tulemustest. Foto: Liis Treimann

Neljapäeva hommikul teatab oma värskeimad tulemused Coop Pank. Ülevaate tulemustest, edasistest plaanidest, aga ka valitsuse maksukavast ja nende mõjust nii panga kui selle klientide rahalisele olukorrale annab Coop Panga juht Margus Rink.

Funderbeami platvormil kauplev vaikusekabiinide tootja Silen näitab muutunud majanduskeskkonnast hoolimata rekordilisi käibeid. Kas see kasv on ajutine või suudab Silen kallinenud raha ja väheneva ostujõuga keskkonnas ka pikaajaliselt läbi lüüa, sellest annab ülevaate ettevõtte tegevjuht Endrus Arge.

Heidame pilgu peale ka PRFoodsi tulemustele Rootsi ja Soome üksuste müügi järel ning uurime ettevõtte juhi Indrek Kasela käest, kas nüüd võivad investorid näha ka kasumlikku aastat.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Simo Sepp ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 “Kõik Ärikinnisvarast”. Saates on Europarki tegevjuht Karol Kovanen. Saates räägime, millega võiks ärikinnisvara omanik parklaid rajades arvestada, kuidas on muutmises parkimise hinnad ja milline on parklate tulevik. Samuti räägitakse sellest, millised lahendused võiksid aidata autostumist vähendada. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Seekord on saates külas kaks klassikalist tööstusettevõtet, mis on innovatsiooni ja arengu teravalt fookusesse võtnud. Mõlemad ettevõtted usuvad, et innovatsiooni ei tasu karta ja sellele tuleb tähelepanu pöörata, kuid seejuures tuleb siiski kalkuleerida, milliseid projekte ette võtta ja millest loobuda.

Kuidas defineerivad innovatsiooni klassikalised tööstusettevõtted ja milliseid muudatusi kumbki teinud on? Millised töölõigud vajavad edaspidi arendamist ja mida soovitavad mõlemad teistele ettevõtetele? Saates on külas metallkonstruktsioone tootva Maru Metalli juhatuse esimees Heiti Zukovits ning teiste seas treilereid ja koppasid tootva PMT müügijuht Kristjan Kõljalg. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00–14.00 „Särtsakas tulevik“. Kordussaade. Kui tavaline kortermaja rekonstrueerimine tähendab tihti pooleaastast perioodi, mil elanikel tuleb leppida kile all elamisega, siis tehaselise rekonstrueerimisega saab neid töid mõni kuu lühendada ning tellinguid püsti ei panda, märgivad KMT Prefabi ning Balti Vara Ehituse juhatuse liikmed Martin Talts ning Kristjan Soomets.

Saates räägimegi, kuidas hetkel käimas või ka mõnel juhul juba lõpetatud 19 kortermaja tehaseline rekonstrueerimine läheb ning millised on tehnilised ja tehnoloogilised lahendused. Juttu tuleb ka sellest, kuidas ühistute laenuvõime nõutud summadele vastu peab. Saatejuht on Lauri Leet. Saade oli eetris 2022. aasta novembris.

15.00–16.00 „Kultuur veab majandust“. Kultuurivaldkonna erarahastuse telgitaguseid avavas saates on külas ettevõtja ja kultuurisõber Indrek Kasela ning kunstigalerii Artrovert asutaja ja Eesti Kunstiakadeemia nõukogu liige Siim Raie.

Juttu tuleb sellest, miks ja kuidas toetab Kasela kultuuritegijaid, milline on tema investeerimisfilosoofia ja kuidas erinevad üksteisest riigi- ja erarahastus. Samuti räägitakse sellest, millised ootused on külalistel uuele kultuuriministrile, mida peab Indrek Kasela ebaõnnestunud investeeringuks ning mida on Kaselal Tommy Cashilt õppida. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.