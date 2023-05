Uudised

Äripäev

8. mai kell 14:33 Kuula







Raadiohommikus: kas Euroopa on valmis saanud või on suur laienemine itta alles ees?

Euroopa Liit. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa päeva puhul sätib Äripäeva hommikuprogramm fookuse Euroopa Liidu tulevikule. Eeskätt küsime, kas euroliidu kümnendi jagu püsinud piirid laienevad veelgi või on teise maailmasõja tuhast tõusnud demokraatiate liit tõepoolest valmis saanud? Lisaks uurime, milline on jaekaubanduse ja turukonkurentsi tervis.

Möödunud sügisel õppetööga alustanud Vabaduse kooli kogukonnajuht ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Darja Levanchuk räägib, kuidas tunnetavad Euroopat noored ukrainlased. Olgugi et Euroopa Liidu idapiiri taga paiknevad riigid pole veel valmis ühendusse astuma, on nende elanikud märksa eurolembelisemad kui nii mõneski vanemas liikmesriigis. Kuidas lahendada see vastuolu ja pakkuda Eesti saatusekaaslastele perspektiivi demokraatia klubi tulevikust?

Samale küsimusele vastab ka välisministeeriumi Euroopa osakonna peadirektor Marika Linntam, kelle käest uurime, kui tõenäoline on see, et Euroopa Liit lähikümnendil veel laieneb. Kui Baltimaid oli liitu vastu võtta lihtne, sest siinsed majandused olid väikesed ja avatud ning poliitiline tasakaal Brüsselis sellest oluliselt ei muutunud, siis põllumajanduslik suurjõud Ukraina koos oma 40 miljoni elanikuga on hoopis teine suurus. Kas “Vana Euroopa” on üldse valmis selleks, et Ukrainast saaks täieõiguslik Euroopa Liidu liikmesriik?

Lisaks Euroopa teemadele uurime aga, milline on olukord kodusel jaeturul. Esmaspäevane e-smaspäev – kohalik e-kaubanduse tarbimispidu – tõotab näidata ebalevast tarbijakindlusest hoolimata rekordilisi müüginumbreid. Mida sellest majanduse ja tarbijakindluse kohta järeldada, räägib e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät.

Kohaliku turu tervise kohta annab hinnangu ka Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, kes annab ülevaate konkurentsiolukorrast mööbli- ja kulleriturul.

Hommikuprogrammi juhivad saatejuht Indrek Lepik ja uudistetoimetaja Laura Saks.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Innovatsioon on kasvava ettevõtte lahutamatu osa olenemata sellest, kas tegemist on tootmise, teenuse või vahendusega. Kas innovatsioon on siiski kõigile, millised on globaalsed trendid ja kuidas SEB Kasvuprogramm selles protsessis ettevõtteid toetada saab, räägivad SEB innovatsioonijuht Sander Välk ja strateegilise disaini agentuuri Rethink kaasasutaja ja strateeg Jana Kukk.

Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Seekordses saates võtame luubi alla värske IPO. Nimelt saab kuni 23. maini märkida First Northile pürgiva Grab2Go aktsiaid.

Püüame aru saada, kas tegemist võiks olla hea investeerimisideega ning seetõttu oleme aktsiate avaliku pakkumisega seotud küsimusi stuudiosse kommenteerima palunud Grab2Go tegevjuhi Mart Viilipuse ning ettevõtte kaasasutaja ja müügijuhi Reio Orasmäe. Vaatame otsa ettevõtte prospektis sisalduvatele numbritele ning räägime sellest, millised on Grab2Go tulevikuplaanid.

Saadet juhib Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Cleantech". Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja keskkonnainnovatsiooni saates räägime pakkidest, pakenditest ja pakenditest tehtud pakkidest.

Mitu iduettevõtet on sisenenud jätkusuutlikuma pakisaatmise turule – selleks, et see, mis postipakke ümbritseb, ei oleks loodud ainult ühe korra paki saatmiseks, vaid oleks korduskasutatav ja tehtud juba ülejääkidest. Stuudios on ettevõtte Low IMPACK asutaja Kaie Kaas ja keskkonnaministeeriumi ringmajanduse asekantsler Kaupo Heinma.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Perekond Isok koostas ja allkirjastas mõni aasta tagasi ühiselt oma pereettevõtte juhtimise ja valitsemise käsiraamatu ehk perekonnaharta. See on juriidiline dokument, mis koondab kokku pereettevõtte Ideal Balticu juhtimis-, valitsemis- ja ülevõtmispõhimõtted.

Kuidas perekonnahartat koostada ja mida see kindlasti peab sisaldama, arutavad saates Ideal Balticu omanikud Urmas ja Hardi Isok.

Saadet juhib Marili Niidumaa

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.