Venemaa ründas paraadi eel massiivselt Kiievit

Sõda toidab relvatöösturite aktsiaid

Ukraina sõda on riikide meelsust kaitsekuludesse kardinaalselt muutnud, investeeringud relvade ja laskemoona soetamisele kasvavad järsult. Seepärast on relvatootjatele saabunud hea aeg, tellimused kasvavad ning aktsiahindale mõjub see kahtlemata hästi.

