Raadiohommikus: Rain Rannu filmimaailm ja kinnisvara väljavaade

Ettevõtja ja investor Rain Rannu. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis küsime ettevõtjalt ja investorilt Rain Rannult nii tema filmide kui ka tehisintellekti kohta. Hommikuprogrammis ei saa rääkimata jätta ka elamukinnisvara väljavaatest ja ühe värske tehingu tagamaast.

Rain Rannu on rohkem tuntud ettevõtja ja investorina, kuid näitab ka oma armastust filmide tegemise vastu. Küsime Rannult, miks tegi ta filmi just tehisintellektist ja millist tehistaipu hindab ta kõrgelt päris maailmas.

Elamukinnisvarast räägib arendaja Endoveri tegevjuht Robert Laud. Ta selgitab, miks arendaja seisukohast on parem maksta kinni ostja euriborimaksed, aga mitte teha müügihinnast madalam pakkumine.

Värskelt selgunud tehing BaltCapi ja Hansabi vahel annab loodetavasti Eesti ettevõttele uued tiivad laienemiseks. Plaane selgitavad lähemalt BaltCapi partner Kristjan Kalda ja Hansab Grupi asutaja Aigar Urva.

Maakondliku väljaande Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi räägib, kuidas on kulgenud esimesed kaks tegutsemisaastat, mis on Lääne-Virumaa meediatarbijate jaoks muutunud ja mis on lähiaastate väljavaade.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Magusa söömine võis 18. sajandi jõukale britile tähendada lõpuks süüfilisse nakatumist. Ja see omakorda andis tõuke moodsa ilukirurgia arenemisse, mis tähendas ka mitu kuud oma pea kaenlaaugus hoidmist.

Mis segane jutt see nüüd kõik on? Ausalt, kõik on loogiline – kuula saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas saates räägime seekord 150 miljoni euro maksuskeemist ja selle tagamaadest, samuti arutleme Tallinna venivate planeeringute üle. Muidugi ei saa üle ega ümber kinnisvarast, sest euribor jätkab tõusu. Juttu tuleb ka suurest venitamisest riigikogus.

Saates arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Meelis Mandel, Marge Ugezene ja Pille Ivask.

12.00–13.00 "Äripäeva fookuses". Seekordses saates on fookuses Eesti Panga president Madis Müller.

Saates tuleb juttu Eesti maksumuudatustest, Euroopa Keskpanga rahapoliitikast, kuidas see Eesti majandust, kinnisvarasektorit ja pangandust mõjutab, miks selle mõju Eestis tugevam on, mida keskpank saab intressitõusude juures arvesse võtta ja mida mitte.

Saatejuht on Kristjan Pruul.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates tuleb juttu andmetest, nende kogumisest ja kasutamisest turunduses. Selleks oleme saatesse kutsunud Salesforce’i juurutuspartneri GBC juhi Juri Duško ja konsultandi Taavi Uudami.

Saates arutletakse ka selle üle, kuidas saavad ettevõtted andmetest kasumit võtta, räägitakse juttu ettevõttesisesest koostööst osakondade vahel ning sellest, kuidas ettevõttesisesed andmed saavad koostööle kaasa anda. Lisaks arutletakse andmete kvaliteedi ja GDPRi teemadel.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrowst.

15.00–16.00 "Kullafond". Äripäeva raadio igihaljaste saadete sarja seekordne saade oli esimest korda eetris 2022. aasta augustis.

Pärast Afganistani langemist Talibani kätte on riik nii raskes humanitaarkriisis, et rahvusvahelise päästekomitee andmetel võib see nõuda rohkemate elu, kui nõudis 20 aastat kestnud sõda. Talibani hirmuvalitsuse eest põgenesid Afganistanist miljonid inimesed. 16 neist jõudis Eestisse.

Äripäeva raadiolugu räägib põgenikest, kes Talibani külvatud surmahirmu eest Eestisse jõudsid. Saates jagavad oma lugu kolm afgaani, kes hoolimata rohketest väljakutsetest püüavad kõigest väest rajada omale uut normaalset elu.

Raadioloo autor on Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.