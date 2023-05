Uudised

20. mai kell 10:00







Raadiohitid: kuhu liikusid suured rahad?

Nädala raadiohitid rääkisid nii suurte rahade liikumisest 150miljonilises maksuskeemis kui ka sellest, mida teeb BaltCapile suurosaluse müünud ettevõtja saadud rahaga. Foto: Panthermedia/Scanpix

Lõppeva nädala kuulamiste edetabelisse jõudsid saated, mis rääkisid suurte rahade liikumisest, Eesti makromajanduse vaatest, mõjuisikute investeeringutest ning värske kliimaministri ambitsioonidest. Head kuulamist!

Ajakirjanikud paljastasid miljoniskandaali suurimad üllatused

Äripäeva ajakirjanikud Marge Ugezene ja Pille Ivask tõdesid, et miljoniskandaali uurimise käigus üllatas enim enesevalitsuse kaotanud maksunõustaja ning skeemis osalenud ärimeeste kiiresti tekkinud ebamugavustunne, kui nad pidid oma Portugali investeeringutest rääkima.

Lisaks oli ajakirjanike jaoks üllatav, et maksunõustajad teineteist nii agaralt kaitsevad ning optimeerimist õigustavad.

Äripäev kirjutas sel nädalal 150 miljoni euroni ulatunud maksuskeemist, millest suurima noosi sai Olympic Entertainment Groupi endine omanik Armin Karu. Hollandi firma ostnud Eesti ettevõttega seotud olnud tippmaksunõustaja Aare Kurist oli küsimustest aga sedavõrd häiritud, et soovitas ajakirjanikel end põlema panna. Lisaks räägiti saates Tallinna venivatest planeeringutest, pingelisest olukorrast kinnisvaraturul ning riigikogus. Saates olid külas ajakirjanikud Meelis Mandel, Marge Ugezene ja Pille Ivask.

BaltCapile suurosaluse müünud ettevõtja avaldas, mida saadud rahaga teeb

Hansab Groupi asutaja Aigar Urva naljatles, et pole veel Hansabi müügi eest raha kätte saanud, kuid küllap jõuab tehing ka selleni. Urval on mõttes mitu varianti, mida turva-, makse- ja automaatseid süsteeme pakkuva Hansabi osaluse müügist saadud rahaga teha.

Täpsemalt rääkis Urva plaanidest Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus. Lisaks selgitas Urva, miks ta suure osa Hansabist müüa otsustas, kuidas investoreid otsis ja millist arengut ettevõttele ootab. Hansabi ostnud BaltCapi partner Kristjan Kalda rääkis, mis plaanid erakapitalifondil Hansabiga on.

Nestor ja Parik olukorrast majanduses: ujume või upume?

Me oleme eelnevatest kriisidest välja ujunud, ujume ka sellest, rääkisid SEB juhatuse esimees Allan Parik ja SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Seekordses „Lavajuttude“ saates kuuleme Allan Pariku ja Mihkel Nestori ettekannet aprilli keskel toimunud Pärnu finantskonverentsilt. Nad teevad ülevaate sellest, kuidas läheb Eesti ettevõtjatel ja majapidamistel, milline on inimeste kindlustunne ja mida toob tulevik.

Nii Eesti kui ka ülejäänud maailma majanduse tulevik on seotud ühelt poolt Ukraina sõja edasise käekäiguga ja teisalt sellega, kuidas tullakse toime inflatsiooni ohjamisega.

Nestori sõnul on maailmas ebakindlust kahtlemata palju, kuid Eesti majanduse vundament on väga tugev. „Oluline mõte on see, kuidas seda kriisi mitte raisku lasta. Kuidas teie ettevõte saaks väljuda sellest väljakutsest tugevamana, kui ta sellesse sisenes,“ lisas Parik.

Kui täppi on läinud senised majanduse käekäigu ennustused, millist sektorit ootab ees kõige raskem aeg ning millised tegurid mõjutavad edaspidi Eesti ja maailma majandust, kuuleb saatest. Moderaator on Urmas Vaino.

Väikeinvestorite õppetund: edukaks saamiseks tuleb hirmud ületada

Külas on blogija Mikroinvestor ehk investor Marin Vallikivi, Investeeriin ehk investor ja rahatarkuse matkade läbiviija Riin Mäesalu ning Rahaküpsise nime all Instagramis makromajanduse ja rahatarkuse infot jagav investor Teevi Pau.

Saates piilume kardina taha ning uurime, millised investorid peituvad pseudonüümide taga, milliseid varaklasse sisaldab nende portfell, mis neid selle investeerimise ja rahatarkuse jagamise teema juures käivitab ning loomulikult räägime ka sellel teekonnal läbitud õppetundidest. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Suur intervjuu kliimaministriga: automaksust efektiivsem on kallis kütus. elektrikatkestuste oht püsib

Kütuse hinnatõus paneb inimesi rohkem autodest loobuma või neid säästlikumate vastu välja vahetama kui valitsuse plaanitav automaks, rääkis kliimaminister Kristen Michal saates „Kuum tool“.

Oma esimeses pikas intervjuus Äripäevale tõdes ta, et Eestis on endiselt üleval ka elektrikatkestuste oht. Eesti desünkroniseerimine Venemaa elektrivõrgust on planeeritud 2025. aastaks. Senikaua on endiselt üleval võimalus, et Venemaa võib Baltikumi provotseerida ja elanikud peavad silmitsi seisma elektrikatkestustega, rääkis Michal. Saatest saab veel teada, miks on koalitsioonileppes kirjas, et looduskaitsealadel ei ole alati lageraie keelatud ning millal peaks Eestist saama taastuvenergiat eksportiv riik, kui iga arenduse ja projekti menetlemine üüratu aja võtab. Ministrit küsitles Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu.